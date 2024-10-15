Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области

По данным на сентябрь 2024 года, наибольший скачок цен зафиксировали на сливочное масло (23% по сравнению с декабрем 2023-го). Теперь за него просят 909 рублей за килограмм. На 10% увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов — до 343 рублей за килограмм. В среднем на 8% подорожало молоко и хлеб. Например, литр пастеризованного молока в конце сентября стоил в среднем 78 рублей. А хлеб в зависимости от сорта муки вырос в цене до 77-86 рублей.