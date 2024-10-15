Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области

Posted 15 октября, 07:13
Published 15 октября, 07:13
Modified 15 октября, 07:15
Updated 15 октября, 07:15
По данным на сентябрь 2024 года, наибольший скачок цен зафиксировали на сливочное масло (23% по сравнению с декабрем 2023-го). Теперь за него просят 909 рублей за килограмм. На 10% увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов — до 343 рублей за килограмм. В среднем на 8% подорожало молоко и хлеб. Например, литр пастеризованного молока в конце сентября стоил в среднем 78 рублей. А хлеб в зависимости от сорта муки вырос в цене до 77-86 рублей.
Значительно подешевели яйца. По сравнению с бешеными ценами в конце 2023 года, сейчас 100 рублей за десяток кажутся незначительными тратами. За девять месяцев их стоимость упала на 30%.
Практически не изменились в цене крупа и бобовые (подорожали на 0,5%), мясо и птица (на 1%), подсолнечное масло (на 3%). Незначительно увеличилась стоимость на макаронные изделия (на 4%) и плодоовощную продукцию (на 6%).
Ранее стало известно, где в Ростовской области дешевле всего покупать картофель.