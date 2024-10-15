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Posted 15 октября, 14:19

Published 15 октября, 14:19

Modified 15 октября, 14:21

Updated 15 октября, 14:21

Росздравнадзор в Ростовской области высказался о возможном дефиците антибиотиков

Росздравнадзор в Ростовской области высказался о возможном дефиците антибиотиков

15 октября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
Росздравнадзор в Ростовской области высказался о возможном дефиците антибиотиков
Никакой нехватки антибиотиков в регионах России нет, сообщили в управлении Росздравнадзора в Ростовской области со ссылкой на своих федеральных коллег.

СМИ сообщили о дефиците антибактериальных препаратов в аптеках и больницах сразу нескольких субъектах России. Росздравнадзор поспешил опровергнуть эту информацию. В ведомстве привели свои официальные данные маркировки лекарств. Из них следует, что регионы полностью обеспечены антибиотиками.

На Ростовской области в статье журналистов не акцентировалось внимание. RostovGazeta изучила предложение в онлайн-аптеках региона. Популярные антибиотики, такие как азитромицин, кларитрицин, эритромицин, есть в наличии от разных производителей и в любых форматах.

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Фото: apteka.ru/rostov-na-donu.uteka.ru/social-apteka.ru

Ранее ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области.

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