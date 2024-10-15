Росздравнадзор в Ростовской области высказался о возможном дефиците антибиотиков

Posted 15 октября, 14:19
Published 15 октября, 14:19
Modified 15 октября, 14:21
Updated 15 октября, 14:21
СМИ сообщили о дефиците антибактериальных препаратов в аптеках и больницах сразу нескольких субъектах России. Росздравнадзор поспешил опровергнуть эту информацию. В ведомстве привели свои официальные данные маркировки лекарств. Из них следует, что регионы полностью обеспечены антибиотиками.
На Ростовской области в статье журналистов не акцентировалось внимание. RostovGazeta изучила предложение в онлайн-аптеках региона. Популярные антибиотики, такие как азитромицин, кларитрицин, эритромицин, есть в наличии от разных производителей и в любых форматах.