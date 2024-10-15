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Posted 15 октября, 14:36

Published 15 октября, 14:36

Modified 15 октября, 14:38

Updated 15 октября, 14:38

С начала года инфляция в Ростовской области выросла до почти 6%

С начала года инфляция в Ростовской области выросла до почти 6%

15 октября 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
С начала года инфляция в Ростовской области выросла до почти 6%
Рост потребительских цен в Ростовской области с начала года составил 5,73%, сообщает Ростовстат.

За месяц инфляция в регионе составила 0,56%. С начала года по сентябрь индексация цен достигла 5,73%. Продовольствие при этом с января подорожало на 5,41%. Непродовольственные товары выросли в стоимости за тот же период на 3,75%. Почти на 9% дороже стали услуги.

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Из продуктов больше всего подорожало масло — почти на четверть с начала года. На 10% выросла стоимость рыбы и морепродуктов. Ещё на 8% дороже стали хлеб и молоко.

Подешевели с начала года в регионе яйца. Падение цен на них достигло 30%.

Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростовской области дешевле всего покупать картофель.

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