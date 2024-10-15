С начала года инфляция в Ростовской области выросла до почти 6%

За месяц инфляция в регионе составила 0,56%. С начала года по сентябрь индексация цен достигла 5,73%. Продовольствие при этом с января подорожало на 5,41%. Непродовольственные товары выросли в стоимости за тот же период на 3,75%. Почти на 9% дороже стали услуги.