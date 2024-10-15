«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию

Posted 15 октября, 10:43
Published 15 октября, 10:43
Modified 15 октября, 12:19
Updated 15 октября, 12:19
Почему в Ростовской области не удается победить коррупцию, чем она вызвана и как переломить ситуацию — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что в июле 2024 года прокуратура Ростовской области указала донскому губернатору на нарушение закона о противодействии коррупции в Минсельхозе. Тогда надзорное ведомство выявило, что некоторые начальники министерства не внесены в список должностей госслужащих. Также оказалось, что двое сотрудников Минсельхоза управляли некоммерческими организациями без необходимого разрешения руководства.
В конце сентября прокуратура Ростовской области снова внесла представление губернатору. На этот раз претензии коснулись деятельности министра по обеспечению безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области. Оказалось, что в 2023–2024 годах ему поступило 63 представления от прокуроров с требованиями устранить нарушения антикоррупционного законодательства.
Речь шла об отказах депутатов и глав администраций исполнять свои обязанности, о несоблюдении чиновниками запретов, установленных для противодействия коррупции.
В донском правительстве пообещали применить меры ответственности к сотне госслужащих. По выявленным нарушениям сделаны замечания, выговоры и предупреждения. Одному человеку запретили занимать должность в представительном органе муниципалитета. А двух глав муниципальных образований Ростовской области предложено отправить в отставку.
«К сожалению, наш менталитет выстроен таким образом, что чиновники часто путают государственное со своим. Это всегда является одной из важнейших причин присутствия коррупции в том или ином регионе», — отмечает правозащитник, представитель ОНФ Ростовской области Сергей Левченко.
Собеседник напоминает, что госслужащий — это человек, который представляет интересы народа. При этом он получает заработную плату из налогов, которые платят люди.
Немало вопросов у экспертов вызывает выбор кандидатур на некоторые должности в Ростовской области. Правозащитник считает, что до тех пор, пока на местах будут находиться неквалифицированные специалисты, переломить ситуацию с коррупцией не удастся.
«Дело в том, что профессионал своей отрасли всегда болеет душой за то, что делает. А если человек никогда не занимался, например, капитальным ремонтом домов, или дорожным строительством, то что он понимает как специалист? Но тогда возникает другой вопрос — для каких целей он пришел на эту должность? Разве что для того, чтобы смотреть на свою деятельность, как на деньги?» — комментирует Сергей Левченко.
В качестве примера эксперт приводит массовую застройку города.
«Посмотрите на Ростов — он же становится все страшнее и страшнее из-за „современных коробок“. Я нередко с огромным удовольствием останавливаюсь на углу Пушкинской и Халтуринского. Там есть дом, красивый и интересный. Явно же, что в его создание архитекторы и дизайнеры вкладывали профессионализм. Но таких домов в городе осталось мало», — отмечает правозащитник.
Очевидно, что госслужащий должен, как минимум, находится «в теме». Однако в среде общественников бытует убеждение о том, что если такой человек находится и «в теме», и «в доле» — это очень страшное явление.
«То есть такой специалист понимает, где и какое нарушение, но никогда об этом не скажет. И в этом тоже заключается огромная проблема», — подчеркивает эксперт.
«Если я проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».
Это известное изречение, авторство которого приписывают и Михаилу Салтыкову-Щедрину, и Льву Толстому, и Николаю Карамзину, сегодня все чаще напоминают эксперты.
Журналист, политолог Евгений Михайлов, известный своими громкими расследованиями, соглашается, что полностью победить коррупцию невозможно. На его взгляд, эта проблема существовала всегда. А когда казалось, что коррупции нет, значит, она была хорошо завуалирована.
«Иногда власти намеренно закрывают глаза на определенные моменты. Но при достижении пика, когда от представителей госслужб идет реальный вред и ни грамма пользы, вскрываются все накопленные материалы и папочки», — констатирует политолог.
По словам собеседника для того, чтобы получить должность, продвинуться по карьерной лестнице, как и на решение многих других задач, сегодня нужны деньги. На этом, по мнению эксперта, погрязла вся система. И сейчас ситуация накалилась.
«Возможно, многие посчитали, что федеральный центр занят задачами на линии боестолкновения, и не будет следить за внутренними проблемами. Многие сегодня живут, как последний день, предпочитая хапать все больше и больше. Сейчас деньги нельзя вывести за рубеж. Не получится, как раньше, приобрести дома в Ницце, вид на жительство в США, яхты. Поэтому деньги хранят под подушкой. На должности приходят новые — голодные, и все идет по кругу. Бороться с этим надо очень серьезно. И я вижу, что государство сейчас прикладывает максимум усилий», — говорит Евгений Михайлов.
По словам экспертов, чистки в Ростовской области начались с задержания представителей судебного сообщества. С тех пор в СМИ регулярно проходит информация об обысках и задержаниях в разных структурах.
Эксперты считают, что к этому привела сложившаяся в регионе система абсолютной зависимости между структурами.
«Я живу в Ростове и общаюсь с огромным количеством людей. С теми же судьями, полицейскими. И когда говорят о том, что у нас какая-то система независима — мне хочется задать другой вопрос. Например, возьмем следствие. Что это такое? А это абсолютно независимый следователь, который должен принимать решение. По закону — так и есть. А по факту? Покажите мне пальцем хотя бы одного независимого следователя!» — рассуждает Сергей Левченко.
Правозащитник делится мнением, что в Ростовской области, как в известной песне, все «скованные одной цепью», «связанные одной целью».
«Думаю, что прокуратура уже давно собирает материалы. Иначе откуда такое количество представлений, недостижений нацпроектов? Собрать столько документов за один день невозможно. И хорошо, что эти факты проходят не кулуарно, а становятся публичными. Так называемая гласность, как бы громко это не звучало, имеет свойство менять людей. Поэтому подобные вопросы должны широко освещаться», — уверен собеседник.
Собеседники сходятся во мнении, что когда происходит нечто странное, всегда нужно понимать главную причину этого события. Но в Ростовской области понять причину зачастую непросто.
Как объяснить, что Ростовская область погрязла в мусоре, а контролирующие органы этого не видят? Почему жители Левенцовки в Ростове чувствуют себя плохо из-за отвратительной вони, а источник запаха до сих пор не устранен? Почему жители домов ежемесячно вносят плату за капитальный ремонт, а дождаться его не могут? Почему гибнет рыба в водоемах, не ремонтируются мосты, деформируются столбы линии электропередач, падают сухие деревья, балконы, обрушиваются аварийные дома ?
И таких «почему» на Дону накопилось много.
«У меня нет никаких сомнений в том, что все это может быть элементами проявления коррупции», — полагает Сергей Левченко.
Правозащитник Павел Сагайда уверен, что пока у борцов с коррупцией отсутствует честь и совесть, нормализовать ситуацию не удастся. В практике правозащитника есть множество странных историй, ответы на которые не получены до сих пор.
«Случаев борьбы с произволом много. Но, к сожалению, те доверители, чьи права мы отстаивали, после решения своего вопроса уходили в сторону. А все потому, что, достигая цели, люди, как правило, оказывались в сильнейшем стрессе. И не хотели переходить к процедурам возмездия тех должностных лиц, которые привели их к сложившейся ситуации», — объясняет Павел Сагайда.
Спикер делится мнением, что коррупция в Ростовской области сегодня зашкаливает. В качестве возможного примера, собеседник приводит выполнение капитального ремонта гимназии № 7 в Батайске.
«Состояние гимназии до ремонта было намного лучше. Но никого это не удивляет», — говорит собеседник.
Напомним, что на проведение ремонта гимназии № 7 в Батайске в 2022 году было направлено 193,7 миллиона рублей. Победителем госконтракта стала ростовская компания ООО «Трест».
Этот контракт, по информации «СПАРК-Маркетинг» до сих пор находится в процессе исполнения. Проведение торговой процедуры отмечено множеством индикаторов.
«СПАРК-Маркетинг» сигнализирует, что исполнение контракта просрочено, плановый срок его исполнения продлен. В процессе госзакупки повышалась цена. Торг проходил без снижения цены. Часть документов была недоступна для поиска, что ограничивало возможности подрядчиков. На закупку, организованную конкурентным способом оказалась подана лишь одна заявка. А это, при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, по объяснению индикатора, является признаком ограничения конкуренции, организации торга под конкретного исполнителя.
«СПАРК» уточняет, что в августе 2024 года ООО «Трест» включили в реестр недобросовестных поставщиков.
«И никто не контролирует происходящее. А все потому, что коррупция — это как ржавчина на металле. Она уничтожает среду. А у нас коррупция во всех структурах», — резюмирует Павел Сагайда.
Ранее, со ссылкой на слова экспертов, RostovGazeta сообщала, кто сегодня находится под пристальным вниманием силовиков в Ростовской области, почему увеличился размер взятки на Дону, и как правильно отказаться от принуждения давать взятку.