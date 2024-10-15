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Posted 15 октября, 10:43

Published 15 октября, 10:43

Modified 15 октября, 12:19

Updated 15 октября, 12:19

«Скованные одной цепью»: почему не победить коррупцию в Ростовской области

«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию

15 октября 2024, 10:43
Фото: rostovgazeta.ru
«Скованные одной цепью»: почему не победить коррупцию в Ростовской области

Эксперты назвали главные причины коррупции в Ростовской области

Сюжет
Эксклюзив
В истории Ростовской области сложно припомнить столь массового числа отставок, задержаний и арестов официальных лиц, которое наблюдается сейчас. Не проходит и недели, как кого-то снова «берут» из-за взятки. Более того, об этом заговорили открыто.

Почему в Ростовской области не удается победить коррупцию, чем она вызвана и как переломить ситуацию — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Борьба с коррупцией

Напомним, что в июле 2024 года прокуратура Ростовской области указала донскому губернатору на нарушение закона о противодействии коррупции в Минсельхозе. Тогда надзорное ведомство выявило, что некоторые начальники министерства не внесены в список должностей госслужащих. Также оказалось, что двое сотрудников Минсельхоза управляли некоммерческими организациями без необходимого разрешения руководства.

В конце сентября прокуратура Ростовской области снова внесла представление губернатору. На этот раз претензии коснулись деятельности министра по обеспечению безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области. Оказалось, что в 2023–2024 годах ему поступило 63 представления от прокуроров с требованиями устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

Речь шла об отказах депутатов и глав администраций исполнять свои обязанности, о несоблюдении чиновниками запретов, установленных для противодействия коррупции.

Речь шла об отказах депутатов и глав администраций исполнять свои обязанностиРечь шла об отказах депутатов и глав администраций исполнять свои обязанности
Речь шла об отказах депутатов и глав администраций исполнять свои обязанности. Фото: Яндекс. Карты

В донском правительстве пообещали применить меры ответственности к сотне госслужащих. По выявленным нарушениям сделаны замечания, выговоры и предупреждения. Одному человеку запретили занимать должность в представительном органе муниципалитета. А двух глав муниципальных образований Ростовской области предложено отправить в отставку.

«К сожалению, наш менталитет выстроен таким образом, что чиновники часто путают государственное со своим. Это всегда является одной из важнейших причин присутствия коррупции в том или ином регионе», — отмечает правозащитник, представитель ОНФ Ростовской области Сергей Левченко.

Собеседник напоминает, что госслужащий — это человек, который представляет интересы народа. При этом он получает заработную плату из налогов, которые платят люди.

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И в теме, и в доле

Немало вопросов у экспертов вызывает выбор кандидатур на некоторые должности в Ростовской области. Правозащитник считает, что до тех пор, пока на местах будут находиться неквалифицированные специалисты, переломить ситуацию с коррупцией не удастся.

«Дело в том, что профессионал своей отрасли всегда болеет душой за то, что делает. А если человек никогда не занимался, например, капитальным ремонтом домов, или дорожным строительством, то что он понимает как специалист? Но тогда возникает другой вопрос — для каких целей он пришел на эту должность? Разве что для того, чтобы смотреть на свою деятельность, как на деньги?» — комментирует Сергей Левченко.

В качестве примера эксперт приводит массовую застройку города.

«Посмотрите на Ростов — он же становится все страшнее и страшнее из-за „современных коробок“. Я нередко с огромным удовольствием останавливаюсь на углу Пушкинской и Халтуринского. Там есть дом, красивый и интересный. Явно же, что в его создание архитекторы и дизайнеры вкладывали профессионализм. Но таких домов в городе осталось мало», — отмечает правозащитник.
«Посмотрите на Ростов — он же становится все страшнее и страшнее из-за „современных коробок“.«Посмотрите на Ростов — он же становится все страшнее и страшнее из-за „современных коробок“.
«Посмотрите на Ростов — он же становится все страшнее и страшнее из-за „современных коробок“.. Фото: Unsplash/tfcygv79

Очевидно, что госслужащий должен, как минимум, находится «в теме». Однако в среде общественников бытует убеждение о том, что если такой человек находится и «в теме», и «в доле» — это очень страшное явление.

«То есть такой специалист понимает, где и какое нарушение, но никогда об этом не скажет. И в этом тоже заключается огромная проблема», — подчеркивает эксперт.
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Деньги под подушкой

«Если я проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

Это известное изречение, авторство которого приписывают и Михаилу Салтыкову-Щедрину, и Льву Толстому, и Николаю Карамзину, сегодня все чаще напоминают эксперты.

Журналист, политолог Евгений Михайлов, известный своими громкими расследованиями, соглашается, что полностью победить коррупцию невозможно. На его взгляд, эта проблема существовала всегда. А когда казалось, что коррупции нет, значит, она была хорошо завуалирована.

«Иногда власти намеренно закрывают глаза на определенные моменты. Но при достижении пика, когда от представителей госслужб идет реальный вред и ни грамма пользы, вскрываются все накопленные материалы и папочки», — констатирует политолог.

По словам собеседника для того, чтобы получить должность, продвинуться по карьерной лестнице, как и на решение многих других задач, сегодня нужны деньги. На этом, по мнению эксперта, погрязла вся система. И сейчас ситуация накалилась.

По словам собеседника для того, чтобы получить должность, сегодня нужны деньгиПо словам собеседника для того, чтобы получить должность, сегодня нужны деньги
По словам собеседника для того, чтобы получить должность, сегодня нужны деньги. Фото: 1MI
«Возможно, многие посчитали, что федеральный центр занят задачами на линии боестолкновения, и не будет следить за внутренними проблемами. Многие сегодня живут, как последний день, предпочитая хапать все больше и больше. Сейчас деньги нельзя вывести за рубеж. Не получится, как раньше, приобрести дома в Ницце, вид на жительство в США, яхты. Поэтому деньги хранят под подушкой. На должности приходят новые — голодные, и все идет по кругу. Бороться с этим надо очень серьезно. И я вижу, что государство сейчас прикладывает максимум усилий», — говорит Евгений Михайлов.
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Абсолютная зависимость

По словам экспертов, чистки в Ростовской области начались с задержания представителей судебного сообщества. С тех пор в СМИ регулярно проходит информация об обысках и задержаниях в разных структурах.

Эксперты считают, что к этому привела сложившаяся в регионе система абсолютной зависимости между структурами.

«Я живу в Ростове и общаюсь с огромным количеством людей. С теми же судьями, полицейскими. И когда говорят о том, что у нас какая-то система независима — мне хочется задать другой вопрос. Например, возьмем следствие. Что это такое? А это абсолютно независимый следователь, который должен принимать решение. По закону — так и есть. А по факту? Покажите мне пальцем хотя бы одного независимого следователя!» — рассуждает Сергей Левченко.

Правозащитник делится мнением, что в Ростовской области, как в известной песне, все «скованные одной цепью», «связанные одной целью».

«Покажите мне пальцем хотя бы одного независимого следователя!» — рассуждает Сергей Левченко.«Покажите мне пальцем хотя бы одного независимого следователя!» — рассуждает Сергей Левченко.
«Покажите мне пальцем хотя бы одного независимого следователя!» — рассуждает Сергей Левченко.. Фото: 1MI
«Думаю, что прокуратура уже давно собирает материалы. Иначе откуда такое количество представлений, недостижений нацпроектов? Собрать столько документов за один день невозможно. И хорошо, что эти факты проходят не кулуарно, а становятся публичными. Так называемая гласность, как бы громко это не звучало, имеет свойство менять людей. Поэтому подобные вопросы должны широко освещаться», — уверен собеседник.
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Элементы коррупции

Собеседники сходятся во мнении, что когда происходит нечто странное, всегда нужно понимать главную причину этого события. Но в Ростовской области понять причину зачастую непросто.

Как объяснить, что Ростовская область погрязла в мусоре, а контролирующие органы этого не видят? Почему жители Левенцовки в Ростове чувствуют себя плохо из-за отвратительной вони, а источник запаха до сих пор не устранен? Почему жители домов ежемесячно вносят плату за капитальный ремонт, а дождаться его не могут? Почему гибнет рыба в водоемах, не ремонтируются мосты, деформируются столбы линии электропередач, падают сухие деревья, балконы, обрушиваются аварийные дома ?

И таких «почему» на Дону накопилось много.

«У меня нет никаких сомнений в том, что все это может быть элементами проявления коррупции», — полагает Сергей Левченко.
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Честь и совесть

Правозащитник Павел Сагайда уверен, что пока у борцов с коррупцией отсутствует честь и совесть, нормализовать ситуацию не удастся. В практике правозащитника есть множество странных историй, ответы на которые не получены до сих пор.

«Случаев борьбы с произволом много. Но, к сожалению, те доверители, чьи права мы отстаивали, после решения своего вопроса уходили в сторону. А все потому, что, достигая цели, люди, как правило, оказывались в сильнейшем стрессе. И не хотели переходить к процедурам возмездия тех должностных лиц, которые привели их к сложившейся ситуации», — объясняет Павел Сагайда.

Спикер делится мнением, что коррупция в Ростовской области сегодня зашкаливает. В качестве возможного примера, собеседник приводит выполнение капитального ремонта гимназии № 7 в Батайске.

«Состояние гимназии до ремонта было намного лучше. Но никого это не удивляет», — говорит собеседник.

Напомним, что на проведение ремонта гимназии № 7 в Батайске в 2022 году было направлено 193,7 миллиона рублей. Победителем госконтракта стала ростовская компания ООО «Трест».

на проведение ремонта гимназии № 7 в Батайске в 2022 году было направлено 193,7 миллиона рублейна проведение ремонта гимназии № 7 в Батайске в 2022 году было направлено 193,7 миллиона рублей
на проведение ремонта гимназии № 7 в Батайске в 2022 году было направлено 193,7 миллиона рублей. Фото: Гимназия 7 Батайск/ВК

Этот контракт, по информации «СПАРК-Маркетинг» до сих пор находится в процессе исполнения. Проведение торговой процедуры отмечено множеством индикаторов.

«СПАРК-Маркетинг» сигнализирует, что исполнение контракта просрочено, плановый срок его исполнения продлен. В процессе госзакупки повышалась цена. Торг проходил без снижения цены. Часть документов была недоступна для поиска, что ограничивало возможности подрядчиков. На закупку, организованную конкурентным способом оказалась подана лишь одна заявка. А это, при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, по объяснению индикатора, является признаком ограничения конкуренции, организации торга под конкретного исполнителя.

«СПАРК» уточняет, что в августе 2024 года ООО «Трест» включили в реестр недобросовестных поставщиков.

«И никто не контролирует происходящее. А все потому, что коррупция — это как ржавчина на металле. Она уничтожает среду. А у нас коррупция во всех структурах», — резюмирует Павел Сагайда.

Ранее, со ссылкой на слова экспертов, RostovGazeta сообщала, кто сегодня находится под пристальным вниманием силовиков в Ростовской области, почему увеличился размер взятки на Дону, и как правильно отказаться от принуждения давать взятку.

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