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Posted 15 октября, 04:09

Published 15 октября, 04:09

Modified 15 октября, 19:14

Updated 15 октября, 19:14

Юрист объяснил, как на ростовчанах отразится закон о штрафах за сокрытие номеров

Скрывающие номера водители из Ростова могут остаться без прав

15 октября 2024, 04:09
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист объяснил, как на ростовчанах отразится закон о штрафах за сокрытие номеров
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Эксклюзив
Владельцы номеров-перевертышей, номеров на электромагнитах или под слоем скрывающего покрытия могут остаться без прав на 1,5 года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский юрист Юрий Мартынов.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября подписал закон, предусматривающий лишение прав на срок до 1,5 года за сокрытие госномеров.

Ростовский юрист Юрий Мартынов пояснил, как будет работать мера наказания. По его словам, очень часто водители скрывают номера, когда они пытаются избежать штрафов или не хотят платить за парковку.

«Они идут на хитрости: крепят номера на магниты и при случае снимают, используют специальные засвечивающие покрытия, намеренно скрывают часть или весь госномера кредитками, визитками и всем, что на это сгодится. Естественно, все это противоречило нормам», — объясняет эксперт.

Однако новый закон ужесточает требования к автомобилистам: теперь за использование любых устройств, скрывающих или видоизменяющих госномер грозит до1,5 лет лишения прав, а сами незаконные устройства подлежат конфискации.

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по закону, что к материалам, видоизменяющим госномер, могут отнести природные материалы, пыль и грязь, картон и бумагу.. Фото: 1MI
«Согласно поправке, под действие закона попадают рамки-перевертыши, электромагниты и специальные покрытия, скрывающие номер в нужный момент», — говорит Юрий Мартынов.

Спикер замечает, что по закону, к материалам, видоизменяющим госномер, могут отнести таже пыль и грязь, картон и бумагу.

«Если в ходе проверки установят, что все это находится на госномере специально, чтобы затруднить его идентификацию — тоже смогут применить штрафные санкции, но это не обязательно лишение прав. Штраф за грязные номера существовал и до нововведений», — считает эксперт.

Ранее писала RostovGazeta о том, что жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Транспорт#Лишение свободы
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