Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

Posted 15 октября, 10:28
Published 15 октября, 10:28
Modified 15 октября, 10:30
Updated 15 октября, 10:30
Инцидент произошел 14 октября в Шахтах по адресу улица Пролетарская, 135. Бригада рабочих прибыла к зданию детской школы искусств для ремонта крыши. 43-летнему мужчине пришлось работать на огромной высоте в сильный дождь в сочетании со шквалистым ветром. В какой-то момент строитель споткнулся, не удержал равновесие и полетел вниз.
На крики и глухой звук удара сбежались его коллеги. Они вызвали скорую помощь, но сами ничем не смогли ему помочь. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть строителя.
Напомним, что это уже не первый смертельный случай на строительных объектах Шахт. До этого рабочего во время смены раздавило бетонной плитой.