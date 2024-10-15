rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 10:28

Published 15 октября, 10:28

Modified 15 октября, 10:30

Updated 15 октября, 10:30

Рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

15 октября 2024, 10:28
Фото: 1MI
Рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

Рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».

Инцидент произошел 14 октября в Шахтах по адресу улица Пролетарская, 135. Бригада рабочих прибыла к зданию детской школы искусств для ремонта крыши. 43-летнему мужчине пришлось работать на огромной высоте в сильный дождь в сочетании со шквалистым ветром. В какой-то момент строитель споткнулся, не удержал равновесие и полетел вниз.

Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже
Узнать подробнее

На крики и глухой звук удара сбежались его коллеги. Они вызвали скорую помощь, но сами ничем не смогли ему помочь. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть строителя.

Напомним, что это уже не первый смертельный случай на строительных объектах Шахт. До этого рабочего во время смены раздавило бетонной плитой.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынкаРабочий погиб под завалами во время укладки труб в НовочеркасскеРабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе Ростсельмаш
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Шахты#Ветер#Ремонт#Падение#Смерть#Крыша#Гибель человека#Рабочие#Дождь#Строитель#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика