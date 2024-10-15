Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах

Инцидент произошел 14 октября в Шахтах по адресу улица Пролетарская, 135. Бригада рабочих прибыла к зданию детской школы искусств для ремонта крыши. 43-летнему мужчине пришлось работать на огромной высоте в сильный дождь в сочетании со шквалистым ветром. В какой-то момент строитель споткнулся, не удержал равновесие и полетел вниз.