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Posted 15 октября, 14:03

Published 15 октября, 14:03

Modified 15 октября, 14:05

Updated 15 октября, 14:05

В Ростове самые большие зарплаты у работодателя просят сотрудники банков

Стало известно, о каких зарплатах мечтают жители Ростова-на-Дону

15 октября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове самые большие зарплаты у работодателя просят сотрудники банков

В Ростове самые большие зарплаты у работодателя просят сотрудники банков

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Эксклюзив
Административные работники и сотрудники банков и инвестиций чаще других ожидают повышения доходов от работодателей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Эксперты опросили работающих ростовчан, чтобы узнать их зарплатные ожидания. Выяснилось, что при смене работы соискатели в Ростове рассчитывают на серьёзное увеличение дохода. Так, четверть опрошенных в резюме указывают желаемую зарплату на 30% выше, чем на текущем месте работы. Ещё 14% респондентов хотят увеличить доход на 20%, а 17% ростовчан — на 10%. Также 2% опрошенных сразу указывают желаемую зарплату в два раза выше той, что была на последнем месте работы.

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Аналитики отмечают, что среди представителей разных профессий на самое существенное повышение доходов чаще всего претендуют административные работники и сотрудники банков и инвестиций. В своих резюме они запрашивают зарплату примерно на 38% больше, чем на текущем месте работы.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области перестали бояться потерять работу.

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