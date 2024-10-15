Стало известно, о каких зарплатах мечтают жители Ростова-на-Дону

Эксперты опросили работающих ростовчан, чтобы узнать их зарплатные ожидания. Выяснилось, что при смене работы соискатели в Ростове рассчитывают на серьёзное увеличение дохода. Так, четверть опрошенных в резюме указывают желаемую зарплату на 30% выше, чем на текущем месте работы. Ещё 14% респондентов хотят увеличить доход на 20%, а 17% ростовчан — на 10%. Также 2% опрошенных сразу указывают желаемую зарплату в два раза выше той, что была на последнем месте работы.