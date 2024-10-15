Стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове

Posted 15 октября, 17:40
Published 15 октября, 17:40
Modified 15 октября, 17:40
Updated 15 октября, 17:40
Эксперты провели опрос среди водителей в Ростове. Большинство из них (87%) в первую очередь планируют поменять летние шины на зимние. Ещё 72% опрошенных выделят деньги на покупку стеклоомывателя, а 60% — на замену масла в двигателе или в коробке передач. Также среди запланированных трат перед холодами — диагностика аккумулятора, проверка системы отопления и замена дворников.
Аналитики отмечают, что чем моложе автовладелец, тем больше денег он готов тратить на авто. Из опроса следует, что чуть больше четверти водителей в Ростове выделили на подготовку к зиме до десяти тысяч рублей. Ещё четверть — до 20 тысяч рублей. Примерно 35% респондентов потратят от 30 до 40 тысяч рублей. И лишь 4% ростовчан подготовят машину к холодам за 50 тысяч рублей.
Тем временем водители уже предупредили водителей о ливнях и густом тумане на трассах в Ростовской области.