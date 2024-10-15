Стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове

Аналитики отмечают, что чем моложе автовладелец, тем больше денег он готов тратить на авто. Из опроса следует, что чуть больше четверти водителей в Ростове выделили на подготовку к зиме до десяти тысяч рублей. Ещё четверть — до 20 тысяч рублей. Примерно 35% респондентов потратят от 30 до 40 тысяч рублей. И лишь 4% ростовчан подготовят машину к холодам за 50 тысяч рублей.