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Posted 15 октября, 17:40

Published 15 октября, 17:40

Modified 15 октября, 17:40

Updated 15 октября, 17:40

Ростовские автомобилисты подсчитали траты на подготовку машины к зиме

Стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове

15 октября 2024, 17:40
Фото: 1MI
Ростовские автомобилисты подсчитали траты на подготовку машины к зиме

Ростовские автомобилисты подсчитали траты на подготовку машины к зиме

Жители Ростова-на-Дону тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем от 10 до 50 тысяч рублей, сообщили аналитики «Авито».

Эксперты провели опрос среди водителей в Ростове. Большинство из них (87%) в первую очередь планируют поменять летние шины на зимние. Ещё 72% опрошенных выделят деньги на покупку стеклоомывателя, а 60% — на замену масла в двигателе или в коробке передач. Также среди запланированных трат перед холодами — диагностика аккумулятора, проверка системы отопления и замена дворников.

Аналитики отмечают, что чем моложе автовладелец, тем больше денег он готов тратить на авто. Из опроса следует, что чуть больше четверти водителей в Ростове выделили на подготовку к зиме до десяти тысяч рублей. Ещё четверть — до 20 тысяч рублей. Примерно 35% респондентов потратят от 30 до 40 тысяч рублей. И лишь 4% ростовчан подготовят машину к холодам за 50 тысяч рублей.

Стало известно, сколько денег не хватает ростовчанам на покупку авто
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Тем временем водители уже предупредили водителей о ливнях и густом тумане на трассах в Ростовской области.

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