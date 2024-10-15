Ураганный ROSTOV MTB CUP прошел в Суворовском

Posted 15 октября, 12:59
Published 15 октября, 12:59
Modified 15 октября, 13:01
Updated 15 октября, 13:01
Это была гонка с засечкой времени в дисциплине кросс-кантри на велобеговой трассе «Горный манеж», созданной силами застройщика района ВКБ Новостройки.
Её можно смело назвать ураганной. Шквалистый ветер, который клонил к земле молодые деревья не помешал спортсменам приехать в воскресное утро в Суворовский район, чтобы принять участие в велозабеге. По традиции он начинался гонкой на беговелах, в которой принимали участие самые маленькие спортсмены, чей возраст не превышает пяти лет.
Мирону Матвееву пока четыре. В гонке на беговелахон участвует второй раз в жизни и как никогда, настроен на победу. Его папа Дмитрий поясняет, что приехать в Суворовский район по такой погоде совсем не страшно, страшно не принять участие в велозабеге, так как очередная гонка такого формата пройдет лишь весной.
— Для спортсменов нет преград, особенно для юных. Для тех, у кого нужно воспитывать дух и волю к победе. Мы живем в районе площади Ленина, долго ждали этих соревнований, поэтому несмотря на погоду приехали сюда всей семьей. Наш младший ребенок пока не участвует, но его поддержка очень важна. Кроме того мы не могли остаться в стороне и подвести других участников соревнований, — добавил отец Мирона Матвеева.
Семья Соловьевых и вовсе приехала из Аксая. По словам мамы Евгении, дети каждый раз с нетерпением ждут этой гонки и хотят в ней участвовать.
— В этом велозабеге мы принимаем участие постоянно, два раза в год, как весной, так и осенью. В этом году уже наверное шестой раз. Все начиналось с беговелов, а теперь дети перешли на велосипед и продолжают заниматься этим видом спорта, — поделилась мама двоих детей.
По традиции трасса для беговелов расположилась около сцены. После того, как самые маленькие участники соревнований получили номера и прошли инструктаж, гонка началась. Старт дал организатор ROSTOV MTB CUP Илья Кругляк.
По его словам, самым маленьким участникам гонки предстояло преодолеть на беговелах чуть меньше 200 метров. Для детей постарше на велосипедах круг составлял уже 700 метров и 1100 метров, а взрослым предстояло преодолеть расстояния в 3 и 4,5 километра.
— Взрослые поедут по нашему любимому кругу трассы «Горный манеж». Для новичков, которые пришли на осеннюю гонку, мы сделали упрощенный вариант круга без сложных элементов, там нет дропов, больших ступеней, каменных секций и сложных подъемов, но некоторые элементы, чтобы понять что такое маунтин байк останутся. Опытным маунтинбайкерам предстоит как и всегда, преодолеть все препятствия целиком, — пояснил Илья Кругляк.
Чтобы немного разбавить подъемы и спуски, этой осенью организаторы турнира при поддержке ВКБ Новостройки подготовили новую линию, протяженностью около 500 метров. Она начинается в конце первого подъема и уводит по прямой мимо смотровой площадки. На спуске этого отрезка участников ожидали препятствия в виде медленных бревен и целая серия из столов.
Гонка проходила в 12 категориях, которые были разбиты по возрасту и сложности трассы. Всего в заездах в это воскресное утро приняло участие 42 ребенка от 2 до 13 лет, а после обеда на старт вышло 38 человек от 14 до 65 лет.
Каждый из участников, вошедший в тройку лидеров своей категории, получил оригинальные медали и дипломы. Кроме того их ожидали подарки от отечественного бренда химии для велосипедов, лыж и сноубордов Max Wax и конечно же денежные призы от спонсора — ВКБ Новостройки. Список победителей и видео-, фотоматериалы можно посмотреть в сообществе любителей горного велосипеда ВКонтакте