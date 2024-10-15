Ураганный ROSTOV MTB CUP прошел в Суворовском

— Для спортсменов нет преград, особенно для юных. Для тех, у кого нужно воспитывать дух и волю к победе. Мы живем в районе площади Ленина, долго ждали этих соревнований, поэтому несмотря на погоду приехали сюда всей семьей. Наш младший ребенок пока не участвует, но его поддержка очень важна. Кроме того мы не могли остаться в стороне и подвести других участников соревнований, — добавил отец Мирона Матвеева.