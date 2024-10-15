В многоквартирные дома дали отопление в Ростовской области

Posted 15 октября, 18:37
Published 15 октября, 18:37
Modified 15 октября, 18:39
Updated 15 октября, 18:39
Тепло дали в 17 муниципальных образованиях. В шести из них отапливаются даже многоквартирные дома, а в семи пока только социальные объекты.
Власти отметили, что в регионе всесторонне подготовились к отопительному сезону. Школы, детсады, больницы и другие социальные объекты прошли необходимые проверки и получили паспорта готовности к отопительному сезону.
В донской столице техническая возможность включения отопления появилась 15 октября. После этого ТСЖ, ЖСК и УК могут совместно с жильцами домов решить, когда тепло появится в домах.
Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах населения Ростовской области на невыносимый холод в детских садах.