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Posted 15 октября, 18:37

Published 15 октября, 18:37

Modified 15 октября, 18:39

Updated 15 октября, 18:39

Отопительный сезон стартовал в части Ростовской области

В многоквартирные дома дали отопление в Ростовской области

15 октября 2024, 18:37
Фото: 1MI
Отопительный сезон стартовал в части Ростовской области

Отопительный сезон стартовал в Ростовской области с 15 октября

Отопительный сезон начался 15 октября в трети муниципалитетов Ростовской области, сообщает региональное правительство.

Тепло дали в 17 муниципальных образованиях. В шести из них отапливаются даже многоквартирные дома, а в семи пока только социальные объекты.

Власти отметили, что в регионе всесторонне подготовились к отопительному сезону. Школы, детсады, больницы и другие социальные объекты прошли необходимые проверки и получили паспорта готовности к отопительному сезону.

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В донской столице техническая возможность включения отопления появилась 15 октября. После этого ТСЖ, ЖСК и УК могут совместно с жильцами домов решить, когда тепло появится в домах.

Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах населения Ростовской области на невыносимый холод в детских садах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопительный сезон#ЖКХ#Школы#Социальные объекты#Больницы#Детские сады#Жилищно-коммунальное хозяйство
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