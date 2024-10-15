В Ростове УК и ТСЖ разрешили включать отопление в домах

Posted 15 октября, 12:51
Published 15 октября, 12:51
Modified 15 октября, 12:53
Updated 15 октября, 12:53
С 11 октября в Ростове подавать отопление начали в соцучреждения города. Для многоквартирных жилых домов формально отопительный сезон стартует 15 октября. Власти объясняют, что жильцы дома должны согласовать вопрос подачи тепла со своими УК, ТСЖ или ЖСК.
«Для этого необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию», — уточняет Логвиненко.
В администрации Ростова заверяют, что все многоквартирные дома в городе имеют техническую возможность подачи теплоснабжения. На регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель.
При этом в комментариях у Логвиненко люди жалуются, что не могут согласовать вопрос подачи отопления с УК. Трудности возникают и у жильцов тех домов, чьи управляющие компании обанкротились.
«УК никак не согласовывает с жителями, это их выгода», «Управляющие компании на звонки не отвечают, устраивают беспредел», — пишут комментаторы.
Ранее общественник Денис Касьянов рассказал RostovGazeta, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова.