rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 12:51

Published 15 октября, 12:51

Modified 15 октября, 12:53

Updated 15 октября, 12:53

Власти Ростова объяснили жильцам многоэтажек, как им добиться подачи тепла в дома

В Ростове УК и ТСЖ разрешили включать отопление в домах

15 октября 2024, 12:51
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова объяснили жильцам многоэтажек, как им добиться подачи тепла в дома
С 15 октября управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями могут начать отопительный сезон, сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

С 11 октября в Ростове подавать отопление начали в соцучреждения города. Для многоквартирных жилых домов формально отопительный сезон стартует 15 октября. Власти объясняют, что жильцы дома должны согласовать вопрос подачи тепла со своими УК, ТСЖ или ЖСК.

«Для этого необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию», — уточняет Логвиненко.

Морозы до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
Узнать подробнее

В администрации Ростова заверяют, что все многоквартирные дома в городе имеют техническую возможность подачи теплоснабжения. На регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель.

При этом в комментариях у Логвиненко люди жалуются, что не могут согласовать вопрос подачи отопления с УК. Трудности возникают и у жильцов тех домов, чьи управляющие компании обанкротились.

«УК никак не согласовывает с жителями, это их выгода», «Управляющие компании на звонки не отвечают, устраивают беспредел», — пишут комментаторы.

Ранее общественник Денис Касьянов рассказал RostovGazeta, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова.

Читайте также:
Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поездБлогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»Жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Погода#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика