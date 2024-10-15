В Ростовской области начался сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц

Posted 15 октября, 10:42
Published 15 октября, 10:42
Modified 15 октября, 10:44
Updated 15 октября, 10:44
С 15 октября охотникам Ростовской области разрешено добывать хорей, куниц и норок. За один день можно добыть не более двух хищников, а за весь сезон — не более пяти особей.
Если говорить о белках, то за период охоты можно добыть только трех грызунов. При этом в день охотник может взять только одну особь.
Добавим, что разрешение на охоту будет действовать вплоть до 28 февраля 2025 года.
До этого в Ростовской области начался сезон охоты на водоплавающую дичь: гусей, казарок, уток, лысух и камышниц. Подробные условия добычи можно найти в материале RostovGazeta.