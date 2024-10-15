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Posted 15 октября, 10:42

Published 15 октября, 10:42

Modified 15 октября, 10:44

Updated 15 октября, 10:44

В Ростовской области начался сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц

В Ростовской области начался сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц

15 октября 2024, 10:42
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области начался сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц
На территории Ростовской области стартовал сезон охоты на хищных млекопитающих семейства куньих: норок, хорей и куниц. Кроме того, охотники могут отправиться на добычу белок, сообщает региональный Минприроды РФ.

С 15 октября охотникам Ростовской области разрешено добывать хорей, куниц и норок. За один день можно добыть не более двух хищников, а за весь сезон — не более пяти особей.

Если говорить о белках, то за период охоты можно добыть только трех грызунов. При этом в день охотник может взять только одну особь.

В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа
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Добавим, что разрешение на охоту будет действовать вплоть до 28 февраля 2025 года.

До этого в Ростовской области начался сезон охоты на водоплавающую дичь: гусей, казарок, уток, лысух и камышниц. Подробные условия добычи можно найти в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Лес#Охота#Добыча#Условия#Охотники
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