В Ростовской области умерли 76 младенцев

Posted 15 октября, 07:17
Published 15 октября, 07:17
Modified 15 октября, 07:19
Updated 15 октября, 07:19
Согласно статистическим данным за восемь месяцев 2024 года, в Ростовской области умерли по разным причинам 76 малышей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность уменьшилась на 20%. С января по август прошлого года в регионе не стало 95 новорожденных.
В среднем в Ростовской области на 1000 родившихся детей приходится 3,5 случая летальных исходов.
Отметим, что за указанный период в ЮФО умерли 354 младенца. Больше всего смертей зарегистрировано в Краснодарском крае — 130 детей, а меньше всего малышей погибло в Севастополе — 4.
Ранее стало известно, как донские родители называют своих новорожденных детей. Подробнее о самых редких и популярных детских именах в материале RostovGazeta.