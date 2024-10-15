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Posted 15 октября, 07:17

Published 15 октября, 07:17

Modified 15 октября, 07:19

Updated 15 октября, 07:19

В Ростовской области умерли 76 младенцев

В Ростовской области умерли 76 младенцев

15 октября 2024, 07:17
Фото: Unsplash
В Ростовской области умерли 76 младенцев
С января по август 2024 года в Ростовской области умерли 76 детей в возрасте до одного года, следует из отчета федерального органа статистики.

Согласно статистическим данным за восемь месяцев 2024 года, в Ростовской области умерли по разным причинам 76 малышей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность уменьшилась на 20%. С января по август прошлого года в регионе не стало 95 новорожденных.

В среднем в Ростовской области на 1000 родившихся детей приходится 3,5 случая летальных исходов.

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Отметим, что за указанный период в ЮФО умерли 354 младенца. Больше всего смертей зарегистрировано в Краснодарском крае — 130 детей, а меньше всего малышей погибло в Севастополе — 4.

Ранее стало известно, как донские родители называют своих новорожденных детей. Подробнее о самых редких и популярных детских именах в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Статистика#Семья#Родители#Смерть ребенка#Младенческая смертность#Младенцы
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