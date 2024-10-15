В Ростовской области умерли 76 младенцев

Согласно статистическим данным за восемь месяцев 2024 года, в Ростовской области умерли по разным причинам 76 малышей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность уменьшилась на 20%. С января по август прошлого года в регионе не стало 95 новорожденных.