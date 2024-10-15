rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 15:06

Published 15 октября, 15:06

Modified 15 октября, 15:08

Updated 15 октября, 15:08

В Ростовской области ждут первый снег, а масло и молоко становятся роскошью

В Ростовской области ждут первый снег, а масло и молоко становятся роскошью

15 октября 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области ждут первый снег, а масло и молоко становятся роскошью
В Ростовской области значительно выросли цены на продукты, тем временем Росстат привёл статистику младенческой смертности в регионе, а синоптики прогнозируют мокрый снег и туман.

Продукты не на каждый кошелёк

Ростовстат привёл статистику изменения цен на продовольствие в Ростовской области с начала года по сентябрь. В ведомстве зафиксировали инфляцию в почти 6%.

Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%. Килограмм продукта в среднем стоит 909 рублей. На 10% увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов. Они обойдутся в 343 рубля за килограмм. В среднем на 8% стали дороже молоко и хлеб. Литр пастеризованного молока сейчас обойдётся в 78 рублей. Хлеб в зависимости от сорта муки вырос в цене до 77-86 рублей.

Упали цены с начала года на яйца. В среднем они подешевели на 30% — до 100 рублей за десяток.

Практически не изменились в цене крупа и бобовые (подорожали на 0,5%), мясо и птица (на 1%), подсолнечное масло (на 3%). Незначительно увеличилась стоимость на макаронные изделия (на 4%) и плодоовощную продукцию (на 6%).

Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области
Узнать подробнее
Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%.Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%.
Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%.. Фото: rostovgazeta.ru

Гибель младенцев

Росстат поделился данными о младенческой смертности в разных регионах России с января по август этого года. Выяснилось, что в регионе за этот период скончались 76 новорождённых.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность в Ростовской области уменьшилась на 20%.

В среднем в регионе на 1000 родившихся детей приходится 3,5 случая летальных исходов.

В Ростовской области умерли 76 младенцев
Узнать подробнее

Первый снег

Синоптики сообщили, что в Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег и туман. Первый снег выпадет на севере регионе. На юге же пройдут дожди.

Температура воздуха упадёт до +6…+11 градусов ночью, местами — до +3, а на севере и востоке приблизится к нулю.

Днём потеплеет до +7…+12 градусов, на юге и западе столбик термометра достигнет +18 градусов.

Из-за резкого перепада температуры ожидается туман. Частички воды буквально зависнут в воздухе, ухудшая видимость. Поэтому автомобилистам в эти дни стоит быть осторожнее на дорогах.

Читайте также:
В Ростове УК и ТСЖ разрешили включать отопление в домахДругих нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысячБлогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Продукты#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика