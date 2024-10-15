В Ростовской области ждут первый снег, а масло и молоко становятся роскошью

Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%. Килограмм продукта в среднем стоит 909 рублей. На 10% увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов. Они обойдутся в 343 рубля за килограмм. В среднем на 8% стали дороже молоко и хлеб. Литр пастеризованного молока сейчас обойдётся в 78 рублей. Хлеб в зависимости от сорта муки вырос в цене до 77-86 рублей.