В Ростовской области ждут первый снег, а масло и молоко становятся роскошью

Posted 15 октября, 15:06
Published 15 октября, 15:06
Modified 15 октября, 15:08
Updated 15 октября, 15:08
Ростовстат привёл статистику изменения цен на продовольствие в Ростовской области с начала года по сентябрь. В ведомстве зафиксировали инфляцию в почти 6%.
Больше всего в регионе с января выросли цены на сливочное масло — на 23%. Килограмм продукта в среднем стоит 909 рублей. На 10% увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов. Они обойдутся в 343 рубля за килограмм. В среднем на 8% стали дороже молоко и хлеб. Литр пастеризованного молока сейчас обойдётся в 78 рублей. Хлеб в зависимости от сорта муки вырос в цене до 77-86 рублей.
Упали цены с начала года на яйца. В среднем они подешевели на 30% — до 100 рублей за десяток.
Практически не изменились в цене крупа и бобовые (подорожали на 0,5%), мясо и птица (на 1%), подсолнечное масло (на 3%). Незначительно увеличилась стоимость на макаронные изделия (на 4%) и плодоовощную продукцию (на 6%).
Росстат поделился данными о младенческой смертности в разных регионах России с января по август этого года. Выяснилось, что в регионе за этот период скончались 76 новорождённых.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность в Ростовской области уменьшилась на 20%.
В среднем в регионе на 1000 родившихся детей приходится 3,5 случая летальных исходов.
Синоптики сообщили, что в Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег и туман. Первый снег выпадет на севере регионе. На юге же пройдут дожди.
Температура воздуха упадёт до +6…+11 градусов ночью, местами — до +3, а на севере и востоке приблизится к нулю.
Днём потеплеет до +7…+12 градусов, на юге и западе столбик термометра достигнет +18 градусов.
Из-за резкого перепада температуры ожидается туман. Частички воды буквально зависнут в воздухе, ухудшая видимость. Поэтому автомобилистам в эти дни стоит быть осторожнее на дорогах.