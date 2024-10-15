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Posted 15 октября, 20:44

Published 15 октября, 20:44

Modified 15 октября, 20:46

Updated 15 октября, 20:46

Появились кадры жуткой давки в ростовской школе

В сеть попало видео с жуткой давкой в школе Ростова-на-Дону

15 октября 2024, 20:44
Фото: Изображение Midjourney
Появились кадры жуткой давки в ростовской школе
Десятки учеников оказались в давке, когда отправились к гардеробу после уроков. Видео с места инцидента появились 15 октября в местных telegram-каналах.

Инцидент произошел в школе №75. На кадрах в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News» видно, как десятки школьников столпились в коридоре. Дети стали толкаться, кто-то пытался пробраться к выходу на четвереньках. Повсюду звучали крики, сливающиеся в общий шум.

Некоторые родители заявили, что в давке пострадали их дети. Одни жалуются на то, что ребенок якобы потерял сознание, другие — на переломы.

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В ГУ МВД по Ростовской области ЧП так и не прокомментировали. Зато отреагировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Он поручил разобраться в ситуации своему заместителю по социальным вопросам и начальнику образования города.

— Мне кажется, можно в младших классах сделать вешалки прямо в классах, чтобы не собирать всю толпу в одном месте, — предложили ростовчане решение проблемы.

Информация о пострадавших официально не подтверждена. RostovGazeta направила запрос в региональный Минобр, данные уточняются.

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