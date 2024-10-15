В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков

Инцидент произошел в школе № 75 в одном из крупных жилых районов города. В соцсетях появились сообщения о том, что дети направлялись в гардероб после уроков. По словам родителей, ребята оказались в толпе — и началась паника. В ГУ МВД по Ростовской области ЧП так и не прокомментировали, хотя некоторые ростовчане утверждают, что в давке пострадали их дети. Якобы кто-то упал в обморок, а другие даже получили переломы.