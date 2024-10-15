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Posted 15 октября, 20:16

Published 15 октября, 20:16

Modified 15 октября, 20:19

Updated 15 октября, 20:19

В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков

В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков

15 октября 2024, 20:16
Фото: Изображение Midjourney
В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
Десятки учеников одной из школ Ростова попали в давку, когда уходили домой после уроков. Информацию из соцсетей подтвердил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

Инцидент произошел в школе № 75 в одном из крупных жилых районов города. В соцсетях появились сообщения о том, что дети направлялись в гардероб после уроков. По словам родителей, ребята оказались в толпе — и началась паника. В ГУ МВД по Ростовской области ЧП так и не прокомментировали, хотя некоторые ростовчане утверждают, что в давке пострадали их дети. Якобы кто-то упал в обморок, а другие даже получили переломы.

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Посты в соцсетях дошли до главы администрации Ростова. Алексей Логвиненко заявил, что поручил своему заму по соцвопросам Елене Кожуховой и начальнику образования города Виктории Чернышовой выехать на место и разобраться в ситуации. Там им предстоит принять меры по предотвращению подобных случаев и сразу доложить о результатах.

Информация о пострадавших официально неподтверждена.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовом закрытии школ и детских садов в Таганроге.

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