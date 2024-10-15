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Posted 15 октября, 15:07

Published 15 октября, 15:07

Modified 15 октября, 15:09

Updated 15 октября, 15:09

Водитель в Азове переехал пенсионерку и сбежал с места преступления

Водитель в Азове переехал пенсионерку и сбежал с места ДТП

15 октября 2024, 15:07
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Водитель в Азове переехал пенсионерку и сбежал с места преступления
В Азове разыскивают водителя, сбившего пожилую женщину, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Происшествие случилось утром 15 октября рядом с домом №63 на улице Кондаурова в Азове. Водитель ВАЗ-2107 сбил 73-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

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Пенсионерка получила серьёзные травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.

Полицейские разыскивают самого водителя и очевидцев ДТП. Последних просят обратиться в правоохранительные органы.

Ранее внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на улице Орской. Эта авария также произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Когда водитель увидел девочку, то ударил по тормозам, но было поздно.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Азов#Транспорт#Авария#Автомобили#Происшествия
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