Водитель в Азове переехал пенсионерку и сбежал с места ДТП

Posted 15 октября, 15:07
Published 15 октября, 15:07
Modified 15 октября, 15:09
Updated 15 октября, 15:09
Происшествие случилось утром 15 октября рядом с домом №63 на улице Кондаурова в Азове. Водитель ВАЗ-2107 сбил 73-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Пенсионерка получила серьёзные травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.
Полицейские разыскивают самого водителя и очевидцев ДТП. Последних просят обратиться в правоохранительные органы.
Ранее внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на улице Орской. Эта авария также произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Когда водитель увидел девочку, то ударил по тормозам, но было поздно.