Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах

Posted 15 октября, 08:47
Published 15 октября, 08:47
Modified 15 октября, 08:49
Updated 15 октября, 08:49
По прогнозу синоптиков на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону ожидаются затяжные ливни и туман, что может послужить причиной возникновения опасной ситуации на дорогах. Полностью отказываться от машины в дождь не стоит, но следует быть особенно внимательными и осторожными.
Водителям рекомендуется объезжать чересчур глубокие лужи, отказаться от резких маневров, заранее тормозить, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении.
До этого метеорологи рассказали, что в ближайшие сутки в Ростовской области может выпасть первый снег. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.