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Posted 15 октября, 08:47

Published 15 октября, 08:47

Modified 15 октября, 08:49

Updated 15 октября, 08:49

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде

Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах

15 октября 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru
Водителей Ростовской области предупредили о непогоде
На протяжении недели Ростовскую область будут заливать дожди. В такую погоду нужно быть предельно осторожными на дороге, напоминает региональная Госавтоинспекция.

По прогнозу синоптиков на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону ожидаются затяжные ливни и туман, что может послужить причиной возникновения опасной ситуации на дорогах. Полностью отказываться от машины в дождь не стоит, но следует быть особенно внимательными и осторожными.

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Водителям рекомендуется объезжать чересчур глубокие лужи, отказаться от резких маневров, заранее тормозить, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении.

До этого метеорологи рассказали, что в ближайшие сутки в Ростовской области может выпасть первый снег. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.

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