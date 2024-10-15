Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах

По прогнозу синоптиков на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону ожидаются затяжные ливни и туман, что может послужить причиной возникновения опасной ситуации на дорогах. Полностью отказываться от машины в дождь не стоит, но следует быть особенно внимательными и осторожными.