Вокзал Нерехта встретил первых пассажиров после масштабного ремонта

Здание оснастили автоматизированной системой «Умный вокзал» с видеонаблюдением и контролем температурного режима. Также здесь теперь работает автоматизированное информирование пассажиров и доступен бесплатный Wi-Fi. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан и вмещает в себя весь спектр услуг и сервисов, в том числе инновационную программу «Шестое чувство». Она позволяет ориентироваться в пространстве и выстраивать индивидуальный маршрут слабовидящим пассажирам.