ВТБ запустил новый пилот оплаты

«В ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых услуг и товаров здесь и сейчас, от идентификации вместо паспорта по лицу и до оплаты по лицу. Например, даже забыв дома телефон и кошелек, человек сможет зайти в общественный транспорт и оплатить проезд одним взглядом в камеру, пройти в офис на работе через биометрический терминал, купить себе обед и кофе и т. д. А самое главное, и банк, и клиент будут уверены, что никто посторонний не воспользуется его средствами — невозможно достаточно достоверно скопировать физиологические особенности человека, чтобы обмануть современные банковские системы защиты», — подчеркнул Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.