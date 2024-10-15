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Posted 15 октября, 09:18

Published 15 октября, 09:18

Modified 15 октября, 09:20

Updated 15 октября, 09:20

Жилой многоквартирный дом в Ростове продают с молотка из-за долгов бизнесмена

Жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове

15 октября 2024, 09:18
Фото: Яндекс. Карты
Жилой многоквартирный дом в Ростове продают с молотка из-за долгов бизнесмена
В Ростове на Западном один из многоквартирных домов продают с молотка из-за долгов владельца-бизнесмена, сообщается на сайте аукциона конфиската в России.

Речь идет о шестиэтажном кирпичном жилье в переулке Жлобинском, 8. На торги выставили сам многоквартирный дом площадью около трех тысяч квадратных метров и земельный участок, который занимает чуть больше тысячи «квадратов».

Вероятно, в здании планировали разместить гостиницу или хостел. Однако у владельца конфисковали постройку по решению регионального управления Росимущества. Дом принадлежал предпринимателю Юрию Прасолу. Мужчина создал и почти восемь лет руководил компанией ООО «Стройком». Фирма занималась строительством жилых и нежилых зданий. Однако в 2024 году он задолжал денег и лишился имущества.

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Теперь многоквартирный дом оказался на торгах. За него хотят выручить около 40 миллионов рублей. Аукцион должен был состояться еще в июле, но результаты его проведения до сих пор неизвестны.

Ранее RostovGazeta сообщала о продаже участков под речные причалы для «Валдаев» в Ростове-на-Дону.

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