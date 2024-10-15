Жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове

Вероятно, в здании планировали разместить гостиницу или хостел. Однако у владельца конфисковали постройку по решению регионального управления Росимущества. Дом принадлежал предпринимателю Юрию Прасолу. Мужчина создал и почти восемь лет руководил компанией ООО «Стройком». Фирма занималась строительством жилых и нежилых зданий. Однако в 2024 году он задолжал денег и лишился имущества.