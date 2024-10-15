Жителей Ростовской области назвали самыми мусорящими людьми в России

Posted 15 октября, 11:29
Published 15 октября, 11:29
Modified 15 октября, 11:31
Updated 15 октября, 11:31
Исследование показало, что в 2023 году среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 килограмма мусора. Это на 3,1% больше по сравнению с 2022 годом. Общий объем образованного бытового мусора составил 47,2 миллиона тонн. Увеличение массы коммунальных отходов связано с ростом активности потребления и численностью населения на определенной территории.
То есть в 2023 году реально располагаемые доходы россиян выросли на 5,4%, что привело к увеличению потребительской способности населения. Кроме того, чем больше людей живет в конкретном регионе, тем больше мусора после них остается.
Так, например, Ростовская область стала одним из лидеров по объему сгенерированных отходов. Жители области выкинули 2,8% всех ТКО страны. При этом стоит отметить, что донской регион является одним из самых густонаселенных по стране.
Добавим, что больше всех мусорят жители Москвы и Московской области. На них приходится 18,9% всех ТКО России. На втором месте расположился соседний Краснодарский край — 5,1%, а на третьем месте оказался Петербург — 3,4%.
Ранее суд приостановил работу мусорного полигона в Ростовской области. Оказалось, что место сбора отходов максимально переполнено.