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Posted 15 октября, 04:41

Published 15 октября, 04:41

Modified 15 октября, 04:41

Updated 15 октября, 04:41

Турагент Гурин рассказал, почему ростовчане стали массово отдыхать на Родине

Жители Ростова массово отказываются от отдыха за границей

15 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI
Турагент Гурин рассказал, почему ростовчане стали массово отдыхать на Родине
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Эксклюзив
Директор турагентства Максим Гурин сообщил RostovGazeta, что большинство ростовчан предпочитают отдыхать в России, поскольку ассортимент заграничных туров снизился.

Собеседник рассказывает, что раньше на новогодние каникулы многие летали в Европу. Сейчас, из-за отсутствия прямых перелетов и дорогой логистики ростовчане отдают предпочтение внутреннему туризму. Люди едут как на южные горнолыжные курорты — в Сочи, Домбай, Приэльбрусье, Архыз, так и в центральные регионы России — Подмосковье, Санкт-Петербург.

«Вкусы у всех разные. Но на Новый год многие хотят увидеть снег, который гарантированно есть на горнолыжных курортах. Эти направления и становятся самыми популярными у южан зимой», — отмечает Максим Гурин.
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Еще одним интересным направлением юга России для ростовчан является Ставрополье. В новогодние каникулы многие хотят отдохнуть и поправить здоровье в санаториях Кавминвод, насладиться свежим воздухом роскошной природы.

А вот Крым зимой, по словам собеседника, не пользуется массовым спросом. Однако сюда тоже покупают туры на Новый год, чтобы подышать морским воздухом и ознакомиться с достопримечательностями.

Ранее ростовчане поделились с RostovGazeta отзывами о летнем отдыхе в Ростовской области.

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