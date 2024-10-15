Жители Ростова массово отказываются от отдыха за границей

Собеседник рассказывает, что раньше на новогодние каникулы многие летали в Европу. Сейчас, из-за отсутствия прямых перелетов и дорогой логистики ростовчане отдают предпочтение внутреннему туризму. Люди едут как на южные горнолыжные курорты — в Сочи, Домбай, Приэльбрусье, Архыз, так и в центральные регионы России — Подмосковье, Санкт-Петербург.