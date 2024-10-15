Жители Ростова массово отказываются от отдыха за границей

Posted 15 октября, 04:41
Published 15 октября, 04:41
Modified 15 октября, 04:41
Updated 15 октября, 04:41
Собеседник рассказывает, что раньше на новогодние каникулы многие летали в Европу. Сейчас, из-за отсутствия прямых перелетов и дорогой логистики ростовчане отдают предпочтение внутреннему туризму. Люди едут как на южные горнолыжные курорты — в Сочи, Домбай, Приэльбрусье, Архыз, так и в центральные регионы России — Подмосковье, Санкт-Петербург.
«Вкусы у всех разные. Но на Новый год многие хотят увидеть снег, который гарантированно есть на горнолыжных курортах. Эти направления и становятся самыми популярными у южан зимой», — отмечает Максим Гурин.
Еще одним интересным направлением юга России для ростовчан является Ставрополье. В новогодние каникулы многие хотят отдохнуть и поправить здоровье в санаториях Кавминвод, насладиться свежим воздухом роскошной природы.
А вот Крым зимой, по словам собеседника, не пользуется массовым спросом. Однако сюда тоже покупают туры на Новый год, чтобы подышать морским воздухом и ознакомиться с достопримечательностями.
Ранее ростовчане поделились с RostovGazeta отзывами о летнем отдыхе в Ростовской области.