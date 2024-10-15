Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах

Жители Ростовской области забросали главу региона Василия Голубева вопросами о том, когда в домах включат тепло. Погода в регионе резко ухудшилась, в квартирах стало холодно, а отопление до сих пор не дали. С этой проблемой столкнулись жители сразу нескольких городов области — Таганрога, Миллерово, Новочеркасска, Волгодонска и других.