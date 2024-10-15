Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах

Posted 15 октября, 09:23
Published 15 октября, 09:23
Modified 15 октября, 10:32
Updated 15 октября, 10:32
Жители Ростовской области забросали главу региона Василия Голубева вопросами о том, когда в домах включат тепло. Погода в регионе резко ухудшилась, в квартирах стало холодно, а отопление до сих пор не дали. С этой проблемой столкнулись жители сразу нескольких городов области — Таганрога, Миллерово, Новочеркасска, Волгодонска и других.
«Василий Юрьевич! В Миллерово температура воздуха +3 градуса. В квартире дикий холод. Прошу Вас напомнить местным властям, что люди замерзают», — пишет пользователь.
«В Новочеркасске очень холодно, ветер, дождь. Боюсь ребенка водить в сад в такой холод. Огромная просьба хотя бы в детских садах дать отопление», — пишет дончанка.
«В Волгодонске включение отопления перенесли на 21 октября, в то время когда болеют дети и старики, в квартирах очень холодно. Большая часть города возмущена…», — подметил подписчик.
«Город прибрежный (Таганрог), всегда с середины октября начинается холод. Отопительный сезон начинается по указу с 21 числа, но в домах уже холодно. Еще и после дождя вообще стоит дубак. До начала отопительного сезона неделя, нам как эту неделю жить?», — интересуется житель Таганрога.
Ранее власти Ростова-на-Дону объявили дату начала отопительного сезона.