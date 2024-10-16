Алексей Логвиненко: В Ростове выстроена система по поддержке детей-сирот

Глава администрации говорит, что обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей — одна из приоритетных задач городских властей.

Новоселы получают жилье в разных районах города, в том числе и в новых ЖК.

Администрации города выявляет сирот без жилья, а также контролирует действия органов опеки и попечительства по включению детей и подростков в список нуждающихся, принимает решения при необходимости своевременного предоставления жилых помещений детям-сиротам.