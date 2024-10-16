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Posted 16 октября, 06:00

Published 16 октября, 06:00

Modified 16 октября, 06:00

Updated 16 октября, 06:00

Алексей Логвиненко: В Ростове выстроена система по поддержке детей-сирот

Алексей Логвиненко: В Ростове выстроена система по поддержке детей-сирот

16 октября 2024, 06:00
Фото: Пресс-служба Администрации города
В донской столице выстроена целая система по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам Алексея Логвиненко, только за прошлый год жилыми помещения из этих социальных групп, по достижению 18-летия, были обеспечены 150 человек, в этом году их количество уже достигло 161.

Глава администрации говорит, что обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей — одна из приоритетных задач городских властей.
Новоселы получают жилье в разных районах города, в том числе и в новых ЖК.
Администрации города выявляет сирот без жилья, а также контролирует действия органов опеки и попечительства по включению детей и подростков в список нуждающихся, принимает решения при необходимости своевременного предоставления жилых помещений детям-сиротам.

Другой мерой поддержки, как отметил Алексей Логвиненко, стало оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи.

— Она направлена на помощь детям-сиротам при адаптации в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в этом году созданы Координационные советы по постинтернатному сопровождению, — добавил глава администрации города.

Напомнил Алексей Логвиненко и о работе по подготовке граждан, которые желают взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовку приемных родителей сегодня в городе осуществляют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. С начала текущего года общее количество родителей, проходящих обучение в таких центрах достигло 200 человек.

Кроме того, специалисты городской администрации регулярно проводят рейды в семьи, где проживают и воспитываются подопечные. В этом году прошло более 2 тысяч таких проверок.

Напомним, ранее RostovGazeta писала о том, что Администрация Ростова отремонтирует более 100 квартир социального жилья до конца 2024 года.

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