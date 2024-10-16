Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре

Posted 16 октября, 10:51
Published 16 октября, 10:51
Modified 16 октября, 10:53
Updated 16 октября, 10:53
На этой неделе температура воздуха в Ростове составит +8 — +10 градусов днём и +5 — +6 градусов вечером. В городе будут идти небольшие дожди. Также возможен туман и небольшой ветер.
Погода изменится с наступлением следующей недели. Дожди ненадолго прекратятся, хотя небо останется облачным. Зато температура воздуха вырастет до +17 градусов днём и +8 градусов ночью.
Но это потепление окажется недолгим. Затем в город снова вернутся дожди и похолодание до +7 — +8 градусов в дневные часы.
Ранее гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове.