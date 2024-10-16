rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 10:51

Published 16 октября, 10:51

Modified 16 октября, 10:53

Updated 16 октября, 10:53

Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре

Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре

16 октября 2024, 10:51
Фото: rostovgazeta.ru
Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре
Сильные перепады температур прогнозируют в Ростове до конца октября, следует из прогнозов синоптиков.

На этой неделе температура воздуха в Ростове составит +8 — +10 градусов днём и +5 — +6 градусов вечером. В городе будут идти небольшие дожди. Также возможен туман и небольшой ветер.

Погода изменится с наступлением следующей недели. Дожди ненадолго прекратятся, хотя небо останется облачным. Зато температура воздуха вырастет до +17 градусов днём и +8 градусов ночью.

Бабье лето резко вернется в Ростов-на-Дону после дождей
Узнать подробнее

Но это потепление окажется недолгим. Затем в город снова вернутся дожди и похолодание до +7 — +8 градусов в дневные часы.

Ранее гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове.

Читайте также:
ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской областиДругих нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысячБлогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Дожди в Ростове#Прогноз погоды в Ростове#Ростов#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика