Бабье лето резко вернется в Ростов-на-Дону после дождей

Posted 16 октября, 07:41
Published 16 октября, 07:41
Modified 16 октября, 07:43
Updated 16 октября, 07:43
Температура воздуха на этой неделе составит +8 — +10 градусов в дневные часы и +5 — +6 градусов в вечерние. До понедельника, 21 октября, Ростов-на-Дону будет заливать дождями. Скорость ветра прогнозируется умеренная. Также вероятен туман по утрам и вечером.
С началом следующей недели осадки на время прекратятся. Небо будет облачным с прояснениями. Температура воздуха вырастет до +17 градусов днём и +8 градусов вечером. Но это потепление окажется краткосрочным. За ним последует уже устойчивое похолодание.