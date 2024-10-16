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Posted 16 октября, 07:41

Published 16 октября, 07:41

Modified 16 октября, 07:43

Updated 16 октября, 07:43

Проливные дожди и холода сменятся потеплением до +17 в Ростове-на-Дону

Бабье лето резко вернется в Ростов-на-Дону после дождей

16 октября 2024, 07:41
Фото: Unsplash
Проливные дожди и холода сменятся потеплением до +17 в Ростове-на-Дону

До +17 потеплеет в Ростове-на-Дону после дождей

Ливни будут идти в Ростове до конца текущей недели, следует из прогнозов синоптиков.

Температура воздуха на этой неделе составит +8 — +10 градусов в дневные часы и +5 — +6 градусов в вечерние. До понедельника, 21 октября, Ростов-на-Дону будет заливать дождями. Скорость ветра прогнозируется умеренная. Также вероятен туман по утрам и вечером.

С началом следующей недели осадки на время прекратятся. Небо будет облачным с прояснениями. Температура воздуха вырастет до +17 градусов днём и +8 градусов вечером. Но это потепление окажется краткосрочным. За ним последует уже устойчивое похолодание.

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Ранее стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег.

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