Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина

Posted 16 октября, 10:06
Published 16 октября, 10:06
Modified 16 октября, 10:09
Updated 16 октября, 10:09
Глава СК России заинтересовался инцидентом в школе №75, где толпа учеников попала в настоящую давку. Кадры с места случившегося разлетелись по соцсетям и СМИ.
— В соцмедиа сообщается, что в одной из школ Ростова-на-Дону из-за столпотворения учеников у гардероба некоторые из них получили телесные повреждения. Кроме того, сообщается, что школа переполнена учащимися в несколько раз, — сказано в сообщении.
Примечательно, что в комментарии главы администрации Ростова Алексея Логвиненко не было ни слова о переполненности школы. Чиновники обвинили во всем руководство учебного заведения и привлекли к дисциплинарной ответственности. Городские власти увидели причины в нарушении правил внутреннего распорядка и отклонения администрацией школы от схем передвижения учеников. Кроме того, администрация заметила отсутствие должной организации дежурства.
Ранее сообщалось, что школа стала рекордсменом по количеству обучающихся в Ростове. В новом учебном году там набрали первый «Э» класс.