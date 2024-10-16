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Posted 16 октября, 10:06

Published 16 октября, 10:06

Modified 16 октября, 10:09

Updated 16 октября, 10:09

Бастрыкин взял на контроль проверку следователей по факту давки в школе Ростова

Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина

16 октября 2024, 10:06
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин взял на контроль проверку следователей по факту давки в школе Ростова

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку по факту давки в школе Ростова

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Обучение
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту давки в школе Ростова-на-Дону, сообщает Следком России.

Глава СК России заинтересовался инцидентом в школе №75, где толпа учеников попала в настоящую давку. Кадры с места случившегося разлетелись по соцсетям и СМИ.

— В соцмедиа сообщается, что в одной из школ Ростова-на-Дону из-за столпотворения учеников у гардероба некоторые из них получили телесные повреждения. Кроме того, сообщается, что школа переполнена учащимися в несколько раз, — сказано в сообщении.
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Примечательно, что в комментарии главы администрации Ростова Алексея Логвиненко не было ни слова о переполненности школы. Чиновники обвинили во всем руководство учебного заведения и привлекли к дисциплинарной ответственности. Городские власти увидели причины в нарушении правил внутреннего распорядка и отклонения администрацией школы от схем передвижения учеников. Кроме того, администрация заметила отсутствие должной организации дежурства.

Ранее сообщалось, что школа стала рекордсменом по количеству обучающихся в Ростове. В новом учебном году там набрали первый «Э» класс.

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