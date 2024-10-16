Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина

Примечательно, что в комментарии главы администрации Ростова Алексея Логвиненко не было ни слова о переполненности школы. Чиновники обвинили во всем руководство учебного заведения и привлекли к дисциплинарной ответственности. Городские власти увидели причины в нарушении правил внутреннего распорядка и отклонения администрацией школы от схем передвижения учеников. Кроме того, администрация заметила отсутствие должной организации дежурства.