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Posted 16 октября, 07:42

Published 16 октября, 07:42

Modified 16 октября, 07:44

Updated 16 октября, 07:44

ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области

ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области

16 октября 2024, 07:42
Фото: Unsplash
ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В ФАС уточнили, что производители масла должны предоставить органу информацию о каждом повышении цен на сливочное масло до конца года. На основе этих данных ведомство проводит анализ обоснованности индексации стоимости продукта.

Из уже предоставленной информации следует, что сливочное масло дорожает из-за роста его себестоимости. Производители больше тратятся на закупку молока и молочных жиров.

В ФАС добавили, что сейчас работают над заключением соглашений на региональном уровне между властями субъектов и хозяйствующими предприятиями. Соглашения должны стабилизировать цены на социально значимые товары.

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Ранее общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове.

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