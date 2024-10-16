ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области

Posted 16 октября, 07:42
Published 16 октября, 07:42
Modified 16 октября, 07:44
Updated 16 октября, 07:44
В ФАС уточнили, что производители масла должны предоставить органу информацию о каждом повышении цен на сливочное масло до конца года. На основе этих данных ведомство проводит анализ обоснованности индексации стоимости продукта.
Из уже предоставленной информации следует, что сливочное масло дорожает из-за роста его себестоимости. Производители больше тратятся на закупку молока и молочных жиров.
В ФАС добавили, что сейчас работают над заключением соглашений на региональном уровне между властями субъектов и хозяйствующими предприятиями. Соглашения должны стабилизировать цены на социально значимые товары.