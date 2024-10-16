ФОМС: ИИ позволяет медикам повышать качество диагностики и лечения

По его словам, в период с января по июль этого года было выполнено около 600 тысяч маммографических обследований с использованием ИИ. Эти технологии обеспечивают более высокую точность в диагностике и помогают назначать наиболее эффективное лечение. На текущий момент Росздравнадзор зарегистрировал 27 медицинских устройств с ИИ, при этом как Минздрав России, так и Федеральный фонд ОМС положительно оценивают возможность внедрения ИИ в практику. В дополнение к маммографии планируется включение в систему ОМС флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.