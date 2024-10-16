ФОМС: ИИ позволяет медикам повышать качество диагностики и лечения

Posted 16 октября, 11:17
Published 16 октября, 11:17
Modified 16 октября, 11:17
Updated 16 октября, 11:17
По его словам, в период с января по июль этого года было выполнено около 600 тысяч маммографических обследований с использованием ИИ. Эти технологии обеспечивают более высокую точность в диагностике и помогают назначать наиболее эффективное лечение. На текущий момент Росздравнадзор зарегистрировал 27 медицинских устройств с ИИ, при этом как Минздрав России, так и Федеральный фонд ОМС положительно оценивают возможность внедрения ИИ в практику. В дополнение к маммографии планируется включение в систему ОМС флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.
Хотя окончательные диагнозы ставятся врачами, ИИ способствует более быстрой и точной идентификации патологий на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.
Москва занимает лидирующие позиции в интеграции искусственного интеллекта в обязательное медицинское страхование. В российской столице ИИ становится все более значимой частью диагностики и лечения, что соответствует стратегии развития здравоохранения города до 2030 года. В настоящее время технологии ИИ обработали свыше 13 миллионов исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти инструменты активно развиваются и применяются для автоматизированного анализа результатов в рамках программы ОМС.
На Российском диагностическом саммите, который прошел в Москве в октябре, эксперты обсуждали успехи в использовании ИИ в области лучевой диагностики.
Специалисты отметили, что такие технологии эффективны для раннего выявления рака, инсульта и других тяжелых заболеваний. Так, в Алтайском крае активно применяется ИИ для диагностики онкологии, что способствовало росту случаев раннего выявления рака молочной железы. В дополнение в регионе проходит «розовый флешмоб» — мероприятие по профилактике рака молочной железы.