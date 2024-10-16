Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75

На место скандального инцидента выезжала комиссия во главе с замом главы администрации по соцвопросам Еленой Кожуховой и начальником образования города Викторией Чернышовой. Эксперты разобрались в ситуации, изучили записи с камер видеонаблюдения, посмотрели на новый гардероб, который открылся в тот злополучный день. И пришли к выводу, что в давке виновато руководство учебного заведения.