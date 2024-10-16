Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75

Posted 16 октября, 10:43
Published 16 октября, 10:43
Modified 16 октября, 10:45
Updated 16 октября, 10:45
На место скандального инцидента выезжала комиссия во главе с замом главы администрации по соцвопросам Еленой Кожуховой и начальником образования города Викторией Чернышовой. Эксперты разобрались в ситуации, изучили записи с камер видеонаблюдения, посмотрели на новый гардероб, который открылся в тот злополучный день. И пришли к выводу, что в давке виновато руководство учебного заведения.
— Причины произошедшего — нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утвержденных схем передвижения учащихся, а также отсутствие должной организации дежурства со стороны администрации учебного заведения, — заявил Алексей Логвиненко на следующий день после ЧП в своем telegram-канале.
Руководство школы наказали — привлекли к дисциплинарной ответственности. И моментально придумали, как избежать такой давки в дальнейшем. Для этого решили разделить потоки учащихся, организовать веерный выход из учебных кабинетов, увеличить число дежурных учителей и найти дополнительные места для хранения одежды на втором и третьих этажах.
Тем временем прокуратура и следователи проверяют, действительно ли школа слишком переполнена и насколько правдивы сообщения в соцсетях о пострадавших в давке. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки.