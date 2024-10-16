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Posted 16 октября, 10:43

Published 16 октября, 10:43

Modified 16 октября, 10:45

Updated 16 октября, 10:45

Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75

Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75

16 октября 2024, 10:43
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отчитался о проведенной проверке школы, где накануне днем произошла давка после уроков.

На место скандального инцидента выезжала комиссия во главе с замом главы администрации по соцвопросам Еленой Кожуховой и начальником образования города Викторией Чернышовой. Эксперты разобрались в ситуации, изучили записи с камер видеонаблюдения, посмотрели на новый гардероб, который открылся в тот злополучный день. И пришли к выводу, что в давке виновато руководство учебного заведения.

— Причины произошедшего — нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утвержденных схем передвижения учащихся, а также отсутствие должной организации дежурства со стороны администрации учебного заведения, — заявил Алексей Логвиненко на следующий день после ЧП в своем telegram-канале.
В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
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Руководство школы наказали — привлекли к дисциплинарной ответственности. И моментально придумали, как избежать такой давки в дальнейшем. Для этого решили разделить потоки учащихся, организовать веерный выход из учебных кабинетов, увеличить число дежурных учителей и найти дополнительные места для хранения одежды на втором и третьих этажах.

Тем временем прокуратура и следователи проверяют, действительно ли школа слишком переполнена и насколько правдивы сообщения в соцсетях о пострадавших в давке. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки.

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