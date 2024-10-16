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Posted 16 октября, 04:26

Published 16 октября, 04:26

Modified 16 октября, 04:26

Updated 16 октября, 04:26

Горожане показали, как больница Гукова подготовила трубы теплоснабжения к зиме

Горожане показали, как в ЦГБ Гукова подготовили трубы теплоснабжения к зиме

16 октября 2024, 04:26
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане показали, как больница Гукова подготовила трубы теплоснабжения к зиме
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гукова Светлана Авдеева. Гуковчанка рассказала о старте отопительного сезона в городе и о том, что стало с трубами теплоснабжения ЦГБ, которые обрушились прошлой зимой.

Напомним, что в ноябре 2023 года трубы теплоснабжения ЦГБ Гуково, рухнули на землю, оставив больницу без тепла. Вскоре отопление медучреждения восстановили. Но жители с опаской обходили лежащие на земле трубы.

Летом пациенты больницы продолжали следить за ситуацией — ожидая ремонта рухнувших коммуникаций.

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«Сейчас в Гуково начинается отопительный сезон. Трубы теплоснабжения приподняли с земли, положили на какие-то бетонные блоки, и в одном месте обмотали фольгой», — отмечает Светлана Авдеева.

Собеседница напоминает, что раньше трубы проходили по верху, на опорах, выше человеческого роста.

«В одном месте, где кухонные работники ходят за едой на кухню, установили пластиковую рамку — там тоже раньше трубы лежали на земле. Но посмотрите, что здесь установили! Это же рамка из обычных бытовых пластиковых труб, которые обычно ставят в домах. То есть эта конструкция поможет выдержать зимний мороз под тридцать градусов? Это же смех!» — недоумевает гуковчанка.
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Видео: rostovgazeta.ru. Горожане показали, как больница Гукова подготовила трубы теплоснабжения к зиме

Выяснить на момент публикации статьи ситуацию с отоплением в ЦГБ Гукова не удалось. В приемном отделении сообщили, что рабочий день закончился и никого из руководства нет. А на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, были ли отремонтированы упавшие в прошлом году трубы теплоснабжения, ответить затруднились.

«Я не знаю, не обращала внимания», — сказала собеседница.

Редакция направила официальный запрос в ЦГБ. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как активисты нашли медицинские отходы на обычной контейнерной площадке в больнице города Гуково.

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