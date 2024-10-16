Горожане показали, как в ЦГБ Гукова подготовили трубы теплоснабжения к зиме

Posted 16 октября, 04:26
Published 16 октября, 04:26
Modified 16 октября, 04:26
Updated 16 октября, 04:26
Напомним, что в ноябре 2023 года трубы теплоснабжения ЦГБ Гуково, рухнули на землю, оставив больницу без тепла. Вскоре отопление медучреждения восстановили. Но жители с опаской обходили лежащие на земле трубы.
Летом пациенты больницы продолжали следить за ситуацией — ожидая ремонта рухнувших коммуникаций.
«Сейчас в Гуково начинается отопительный сезон. Трубы теплоснабжения приподняли с земли, положили на какие-то бетонные блоки, и в одном месте обмотали фольгой», — отмечает Светлана Авдеева.
Собеседница напоминает, что раньше трубы проходили по верху, на опорах, выше человеческого роста.
«В одном месте, где кухонные работники ходят за едой на кухню, установили пластиковую рамку — там тоже раньше трубы лежали на земле. Но посмотрите, что здесь установили! Это же рамка из обычных бытовых пластиковых труб, которые обычно ставят в домах. То есть эта конструкция поможет выдержать зимний мороз под тридцать градусов? Это же смех!» — недоумевает гуковчанка.
Выяснить на момент публикации статьи ситуацию с отоплением в ЦГБ Гукова не удалось. В приемном отделении сообщили, что рабочий день закончился и никого из руководства нет. А на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, были ли отремонтированы упавшие в прошлом году трубы теплоснабжения, ответить затруднились.
«Я не знаю, не обращала внимания», — сказала собеседница.
Редакция направила официальный запрос в ЦГБ. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как активисты нашли медицинские отходы на обычной контейнерной площадке в больнице города Гуково.