Горожане показали, как в ЦГБ Гукова подготовили трубы теплоснабжения к зиме

Выяснить на момент публикации статьи ситуацию с отоплением в ЦГБ Гукова не удалось. В приемном отделении сообщили, что рабочий день закончился и никого из руководства нет. А на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, были ли отремонтированы упавшие в прошлом году трубы теплоснабжения, ответить затруднились.