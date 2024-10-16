Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба

Для того, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, потоки школьников разделят на вход и выход, а также организуют «веерный выход школьников из учебных кабинетов». Кроме того, руководство школы пообещало сделать несколько дополнительных гардеробных помещений на втором и третьем этажах.