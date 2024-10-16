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Posted 16 октября, 17:18

Published 16 октября, 17:18

Modified 16 октября, 17:21

Updated 16 октября, 17:21

Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба

Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба

16 октября 2024, 17:18
Фото: 1MI
Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба
В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку, тем временем руководство школы№ 75 наказали за давку детей у гардероба, а гидрометцентр спрогнозировал рекордные снегопады и лютые морозы зимой в регионе.

Иконы на помойке

В Ростове-на-Дону прихожане храма Сергия Радонежского в Левенцовке нашли на несанкционированной свалке большое количество типографских икон и документов для венчания и крещения. Бесхозное имущество выглядело абсолютно новым и было упаковано в коробки. Очевидцы предположили, что священные изображения могли выкинуть волонтеры или сотрудники типографии, решившие избавиться от тиража.

Сотрудники храма назвали данный поступок неуважительным, а власти города, в свою очередь, пообещали в кротчайшие сроки ликвидировать свалку.

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Давка в школе

Руководство школы №75 привлекли к дисциплинарной ответственности после скандала с давкой учеников у гардероба. Проверка выявила, что в учебном заведении были нарушены правила внутреннего распорядка, не соблюдались схемы передвижения учащихся и отсутствовала организация дежурств учителей.

Для того, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, потоки школьников разделят на вход и выход, а также организуют «веерный выход школьников из учебных кабинетов». Кроме того, руководство школы пообещало сделать несколько дополнительных гардеробных помещений на втором и третьем этажах.

Добавим, что глава горадминистрации Алексей Логвиненко утверждает, что никто из детей за помощью к медикам после давки не обращался.

Напомним, что вечером 15 октября после окончания учебного дня школьники устремились в гардероб, чтобы быстрее уйти домой. Однако помещение с узким проходом не смогло вместить всех учащихся, из-за чего началась давка.

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Прогноз погоды на зиму

Синоптик Вильфанд рассказал, что погода этой зимой будет очень нестабильной. Ожидаются перепады температуры от аномально низких значений до чрезмерно высоких. Жители Ростовской области смогут испытать на себе все прелести зимы: лютые морозы, метели и рекордные объемы снега.

Самым холодным месяцем будет январь. Температура тогда может опуститься до -20 градусов. В декабре максимальная температура воздуха составит -17 градусов.

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