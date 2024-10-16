Маломерные суда столкнулись на Дону рядом с Азовом

Posted 16 октября, 14:55
Published 16 октября, 14:55
Modified 16 октября, 14:57
Updated 16 октября, 14:57
Вечером 12 октября на реке Дон в Азовском районе столкнулись два маломерных судна. Во время удара на борту находились пассажиры, и один из них получил серьезные травмы. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Врачи госпитализировали его в больницу.
Ростовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебных экспертиз и приступили к выяснению причин и обстоятельств инцидента.
До этого грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.