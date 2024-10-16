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Posted 16 октября, 14:55

Published 16 октября, 14:55

Modified 16 октября, 14:57

Updated 16 октября, 14:57

Следователи возбудили дело о ранении пассажира при столкновении судов на Дону

Маломерные суда столкнулись на Дону рядом с Азовом

16 октября 2024, 14:55
Фото: 02.mchs.gov.ru. для иллюстрации
Следователи возбудили дело о ранении пассажира при столкновении судов на Дону
Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело о травмировании пассажира при столкновении маломерных судов, информирует Западное МСУТ СК России.

Вечером 12 октября на реке Дон в Азовском районе столкнулись два маломерных судна. Во время удара на борту находились пассажиры, и один из них получил серьезные травмы. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Врачи госпитализировали его в больницу.

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Ростовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебных экспертиз и приступили к выяснению причин и обстоятельств инцидента.

До этого грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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