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Posted 16 октября, 18:55

Published 16 октября, 18:55

Modified 16 октября, 18:57

Updated 16 октября, 18:57

В Ростовской области прогнозируют сокращение урожая картофеля

Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области

16 октября 2024, 18:55
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируют сокращение урожая картофеля
В Ростовской области может снизиться урожайность некоторых культур, в том числе и картофеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

В Ростовской области продолжается сбор картошки. На сегодняшний день убрано около 70% посевных площадей. Рачаловский отметил, что есть вероятность того, что объемы урожая картофеля снизятся. Всему виной почвенная засуха, которая не прошла бесследно.

«Небольшое снижение может быть, мы еще итогов до конца не знаем. Все-таки недостаток влаги в почве повлиял на урожайность», — рассказал министр.

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Напомним, что из-за засухи картошка в Ростовской области подорожала на треть. Природные катаклизмы привели к тому, что средняя стоимость килограмма картофеля превысила 47 рубля. Подробнее о ценах на корнеплод в разных городах региона в материале RostovGazeta.

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