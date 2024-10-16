Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба

Posted 16 октября, 17:40
Published 16 октября, 17:40
Modified 16 октября, 17:42
Updated 16 октября, 17:42
В этом году аграрии Ростовской области столкнулись с заморозками и засухой, что привело к неурожаю зерновых культур. Однако последствия непогоды практически никак не отразятся на стоимости хлеба. В большей степени на рост цен повлияет подорожание коммунальных услуг и рабочей силы.
«А вот остальные составляющие растут в цене — это и электричество, это и горюче-смазочные материалы, и стоимость рабочей силы. Поэтому какой-то рост стоимости хлеба мы прогнозируем», — цитирует Рачаловского «Блокнот Ростов».
Министр отметил, что на сегодняшний день в регионе серьезно растут заработные платы, в том числе и на производствах, поэтому повышения стоимости хлеба нельзя избежать. Однако цены изменятся только в рамках инфляции.
Ранее сообщалось, что тарифы на газоснабжение для населения могут повысить на 20% в Ростовской области.