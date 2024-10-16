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Posted 16 октября, 17:40

Published 16 октября, 17:40

Modified 16 октября, 17:42

Updated 16 октября, 17:42

В Ростовской области вырастут цены на хлеб из-за коммуналки и зарплат рабочих

Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба

16 октября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области вырастут цены на хлеб из-за коммуналки и зарплат рабочих

В Ростовской области вырастут цены на хлеб из-за коммуналки и зарплат рабочих

В Ростовской области ожидается рост стоимости хлеба из-за повышения издержек производства, рассказал министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский на пресс-конференции в «Интерфакс».

В этом году аграрии Ростовской области столкнулись с заморозками и засухой, что привело к неурожаю зерновых культур. Однако последствия непогоды практически никак не отразятся на стоимости хлеба. В большей степени на рост цен повлияет подорожание коммунальных услуг и рабочей силы.

«А вот остальные составляющие растут в цене — это и электричество, это и горюче-смазочные материалы, и стоимость рабочей силы. Поэтому какой-то рост стоимости хлеба мы прогнозируем», — цитирует Рачаловского «Блокнот Ростов».

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Министр отметил, что на сегодняшний день в регионе серьезно растут заработные платы, в том числе и на производствах, поэтому повышения стоимости хлеба нельзя избежать. Однако цены изменятся только в рамках инфляции.

Ранее сообщалось, что тарифы на газоснабжение для населения могут повысить на 20% в Ростовской области.

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