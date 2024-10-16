Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба

В этом году аграрии Ростовской области столкнулись с заморозками и засухой, что привело к неурожаю зерновых культур. Однако последствия непогоды практически никак не отразятся на стоимости хлеба. В большей степени на рост цен повлияет подорожание коммунальных услуг и рабочей силы.