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Posted 16 октября, 10:48

Published 16 октября, 10:48

Modified 16 октября, 10:50

Updated 16 октября, 10:50

«Я не мог кричать»: Мужчина рассказал, как сбежал от маньяка Чикатило в Ростове

«Не мог кричать»: ростовчанин рассказал, как в 5 лет сбежал от Чикатило на вокзале

16 октября 2024, 10:48
«Я не мог кричать»: Мужчина рассказал, как сбежал от маньяка Чикатило в Ростове

Мужчина рассказал, как в 5 лет сбежал от маньяка Чикатило в Ростове

43-летний Александр Мануков публично рассказал, как в детстве ему удалось сбежать от серийного маньяка Андрея Чикатило. Безымянный на тот момент убийца, вселявший страх зверскими издевательствами над жертвами, пытался увести 5-летнего Сашу с железнодорожного вокзала.

Мальчик рос с мамой и бабушкой, которые обе работали на вокзале. Мама трудилась на первом этаже, бабушка — на 10-м, в дикторской. Ребенка не с кем было оставить, поэтому его часто брали с собой на работу. Там Саша гулял, слушал голос бабушки, объявляющей посадку на рейсы, и чувствовал себя в безопасности.

Когда в Ростовской области стали пропадать дети, родители не раз повторяли, чтобы Саша ни с кем никуда не уходил — ни за конфеты, ни за мороженое, ни за деньги. А если его поведут насильно, нужно звать на помощь и обращаться к прохожим.

Все это 5-летний Саша знал и помнил, однако на практике это оказалось не так просто.

— Ко мне подошел мужчина, взял меня за руку и повел в вокзал, — вспоминает Александр Мануков в программе «Малахов». — Очень часто тогда терялись дети, я знал эти истории, меня предупреждали. Но когда он взял меня за руку, у меня просто пропал дар речи. Вокруг было очень много народа, но закричать я не смог.
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Незнакомец поднялся с ребенком в зал ожидания на втором этаже, где находится выход к платформам.Незнакомец поднялся с ребенком в зал ожидания на втором этаже, где находится выход к платформам.
Незнакомец поднялся с ребенком в зал ожидания на втором этаже, где находится выход к платформам.. Фото: Pastvu.com

Незнакомец поднялся с ребенком в зал ожидания на втором этаже, где находится выход к платформам. Но в какой-то момент мужчина ослабил хватку, и мальчик вырвался и побежал к бабушке — в дикторскую на 10 этаж.

— Через три дня узнал, что 11-летнего мальчика увели у женщины и потом его нашли мертвым, — с ужасом говорит мужчина. — Когда его арестовали, я узнал этого человека. По крайней мере, он был очень похож.

Ранее RostovGazeta рассказывала о девушке, которую пытался увести подозрительный незнакомец, похожий на Андрея Чикатило.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Угроза#Безопасность#Пропажа детей#Чикатило#Выживание#Маньяк
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