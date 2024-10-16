«Не мог кричать»: ростовчанин рассказал, как в 5 лет сбежал от Чикатило на вокзале

Когда в Ростовской области стали пропадать дети, родители не раз повторяли, чтобы Саша ни с кем никуда не уходил — ни за конфеты, ни за мороженое, ни за деньги. А если его поведут насильно, нужно звать на помощь и обращаться к прохожим.