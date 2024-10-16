Не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду

Posted 16 октября, 10:47
Published 16 октября, 10:47
Modified 16 октября, 10:49
Updated 16 октября, 10:49
По итогам третьего квартала года, предложение на рынке аренды квартир в Ростове выросло на 10%. При этом спрос на съёмное жильё растёт ещё большими темпами. За три месяца он увеличился на 42%.
Средняя стоимость аренды квартиры в месяц в Ростове оценили в 30 тысяч рублей. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру недалеко от центра или студию в центре с хорошим ремонтом. До 20 тысяч рублей в месяц обойдутся «однушки» на окраине Ростова или ближе к центру, но в плачевном состоянии. Стоимость аренды двухкомнатных квартир стартует от 35 тысяч рублей ежемесячно.
Высокий спрос на аренду квартир в последние три месяца аналитики объясняют потоком студентов, которые активно ищут себе жильё в Ростове. Владельцы недвижимости также стали также активнее сдавать её. Из-за роста ключевой ставки и отмены льготной ипотеки им всё труднее продать жильё, но выгоднее отдать его в аренду.