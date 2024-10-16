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Posted 16 октября, 10:47

Published 16 октября, 10:47

Modified 16 октября, 10:49

Updated 16 октября, 10:49

В Ростове стали активнее арендовать квартиры, несмотря на запредельные цены

Не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду

16 октября 2024, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове стали активнее арендовать квартиры, несмотря на запредельные цены

В Ростове стали активнее арендовать квартиры, несмотря на запредельные цены

Спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 42%, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

По итогам третьего квартала года, предложение на рынке аренды квартир в Ростове выросло на 10%. При этом спрос на съёмное жильё растёт ещё большими темпами. За три месяца он увеличился на 42%.

Средняя стоимость аренды квартиры в месяц в Ростове оценили в 30 тысяч рублей. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру недалеко от центра или студию в центре с хорошим ремонтом. До 20 тысяч рублей в месяц обойдутся «однушки» на окраине Ростова или ближе к центру, но в плачевном состоянии. Стоимость аренды двухкомнатных квартир стартует от 35 тысяч рублей ежемесячно.

Высокий спрос на аренду квартир в последние три месяца аналитики объясняют потоком студентов, которые активно ищут себе жильё в Ростове. Владельцы недвижимости также стали также активнее сдавать её. Из-за роста ключевой ставки и отмены льготной ипотеки им всё труднее продать жильё, но выгоднее отдать его в аренду.

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Ранее сообщалось, что менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку.

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