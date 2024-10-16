Не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду

Средняя стоимость аренды квартиры в месяц в Ростове оценили в 30 тысяч рублей. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру недалеко от центра или студию в центре с хорошим ремонтом. До 20 тысяч рублей в месяц обойдутся «однушки» на окраине Ростова или ближе к центру, но в плачевном состоянии. Стоимость аренды двухкомнатных квартир стартует от 35 тысяч рублей ежемесячно.