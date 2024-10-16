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Posted 16 октября, 12:35

Published 16 октября, 12:35

Modified 16 октября, 12:37

Updated 16 октября, 12:37

Получили травмы: Бастрыкин поручил проверить школу Ростова, где произошла давка детей

Получили травмы: Бастрыкин велел проверить школу Ростова, где произошла давка детей

16 октября 2024, 12:35
Фото: rostovgazeta.ru
Получили травмы: Бастрыкин поручил проверить школу Ростова, где произошла давка детей

Бастрыкин поручил проверить школу в Ростове, где произошла давка детей

В Центральном аппарате СК ждут доклад о проверке происшествия в школе №75 Ростова, сообщила пресс-служба ведомства.

Ростовский Следком уже сообщал о проверке по факту давки в школе №75. Происшествие случилось накануне вечером. Учебное заведение является едва ли не рекордсменом в городе по количеству учащихся. В этом учебном году там набрали первый «Э» класс.

После уроков 15 октября дети ринулись в гардероб за вещами. Узкий проход туда не выдержал потока учащихся. Началась давка. Дети толкали друг друга и кричали.

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В СК РФ сообщили, что школьники получили травмы в давке. При этом власти Ростова говорят, что в больницы никто из детей не обращался. Возможно, медицинскую помощь им оказали родители. Также ведомство заинтересовала информация о том, что школа переполнена учащимися в несколько раз.

Следователи проводят проверку по статье о халатности. Глава Следкома Александр Бастрыкин ждёт от ростовских коллег доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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