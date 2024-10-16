Получили травмы: Бастрыкин велел проверить школу Ростова, где произошла давка детей

В СК РФ сообщили, что школьники получили травмы в давке. При этом власти Ростова говорят, что в больницы никто из детей не обращался. Возможно, медицинскую помощь им оказали родители. Также ведомство заинтересовала информация о том, что школа переполнена учащимися в несколько раз.