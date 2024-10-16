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Posted 16 октября, 13:17

Published 16 октября, 13:17

Modified 16 октября, 13:17

Updated 16 октября, 13:17

Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию

Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию

16 октября 2024, 13:17
Фото: rostovgazeta.ru
Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию
Сюжет
Эксклюзив
Правозащитник Павел Сагайда сообщил RostovGazeta, что решить проблему с коррупцией в Ростовской области не так уж и сложно. Для этого должностные лица должны понимать, что за все совершаемые действия придется отвечать.

Собеседник полагает, что коррупцию в Ростовской области не победить пока у борцов с ней отсутствует честь и совесть.

«Когда человек начнет понимать, что за все действия предстоит ответить — это и станет первой ступенью к существенному ограничению коррупции. Развитие коррупции и связано с тем, что многие знают, что им ничего не будет», — отмечает Павел Сагайда.

В практике эксперта есть много случаев, когда простые граждане Ростовской области сталкивались с вопиющими событиями. Однако виновные не были наказаны.

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«К сожалению, люди, чьи права мы отстаивали, после решения своих вопросов пребывали в сильном стрессе. Это не самое лучшее ощущение. И когда нужно было переходить к возмездию тех должностных лиц, которые привели их к сложившейся ситуации, не хотели ничего делать», — говорит собеседник.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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