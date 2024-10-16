Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию

Posted 16 октября, 13:17
Published 16 октября, 13:17
Modified 16 октября, 13:17
Updated 16 октября, 13:17
Собеседник полагает, что коррупцию в Ростовской области не победить пока у борцов с ней отсутствует честь и совесть.
«Когда человек начнет понимать, что за все действия предстоит ответить — это и станет первой ступенью к существенному ограничению коррупции. Развитие коррупции и связано с тем, что многие знают, что им ничего не будет», — отмечает Павел Сагайда.
«К сожалению, люди, чьи права мы отстаивали, после решения своих вопросов пребывали в сильном стрессе. Это не самое лучшее ощущение. И когда нужно было переходить к возмездию тех должностных лиц, которые привели их к сложившейся ситуации, не хотели ничего делать», — говорит собеседник.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.