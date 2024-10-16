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Posted 16 октября, 05:29

Published 16 октября, 05:29

Modified 16 октября, 06:11

Updated 16 октября, 06:11

Прокуратура начала проверку после давки в школе Ростова-на-Дону

Прокуратура проверит школу в Ростове-на-Дону после давки учеников в гардеробе

16 октября 2024, 05:29
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку после давки в школе Ростова-на-Дону

Прокуратура начала проверку после давки в школе Ростова-на-Дону

В Ростове прокуратура организовала проверку информацию о давке в детей школе, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства, из-за нарушения которых могла возникнуть ужасная давка в коридоре.

— По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — добавили в прокуратуре.

ЧП случилось 15 октября в школе №75. Очевидцы сняли на камеру, как десятки детей столпились в узком пространстве, как только закончились уроки. По их словам, в тот момент все разом направились к гардеробу.

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В итоге у ребят началась паника — людей вокруг собралось столько, что и шагу нельзя было ступить. Дети толкались, кричали, кто-то пробирался к выходу на четвереньках.

Некоторые родители поделились, что в давке пострадали их дети. Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с ситуацией своему заместителю по соцвопросам.

RostovGazetанаправила запрос в областной пресс-центр с просьбой предоставить информацию министерства образования о пострадавших детях, но региональные власти пока не дали ответ. Данные уточняются.

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