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Posted 16 октября, 07:13

Published 16 октября, 07:13

Modified 16 октября, 07:15

Updated 16 октября, 07:15

Рекордный слой снега, ярые морозы и злые метели: Вильфанд дал прогноз о зиму на Дону

Рекордные снегопады и лютые морозы: гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове

16 октября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Рекордный слой снега, ярые морозы и злые метели: Вильфанд дал прогноз о зиму на Дону

Синоптик Вильфанд спрогнозировал рекордные снегопады зимой в Ростовской области

Зима будет характеризоваться нестабильностью погодных условий, сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, этой зимой температура воздуха будет варьироваться от аномально низких значений до аномально высоких. Сами погодные условия также окажутся нестабильными. Синоптики прогнозируют сильные морозы, метели во всей России и рекордное количество снега. Так много снега в России не выпадало с 1722 года.

Самым холодным месяцев станет январь. Температура тогда может достигнуть -20 градусов. В декабре максимальная температура воздуха составит -17 градусов.

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Тем временем уже к концу этой недели в Ростовской области днём похолодает до +9 градусов.

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