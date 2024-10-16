Рекордные снегопады и лютые морозы: гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове

Posted 16 октября, 07:13
Published 16 октября, 07:13
Modified 16 октября, 07:15
Updated 16 октября, 07:15
По словам эксперта, этой зимой температура воздуха будет варьироваться от аномально низких значений до аномально высоких. Сами погодные условия также окажутся нестабильными. Синоптики прогнозируют сильные морозы, метели во всей России и рекордное количество снега. Так много снега в России не выпадало с 1722 года.
Самым холодным месяцев станет январь. Температура тогда может достигнуть -20 градусов. В декабре максимальная температура воздуха составит -17 градусов.