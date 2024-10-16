Рекордные снегопады и лютые морозы: гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове

По словам эксперта, этой зимой температура воздуха будет варьироваться от аномально низких значений до аномально высоких. Сами погодные условия также окажутся нестабильными. Синоптики прогнозируют сильные морозы, метели во всей России и рекордное количество снега. Так много снега в России не выпадало с 1722 года.