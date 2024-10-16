Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

Posted 16 октября, 16:15
Published 16 октября, 16:15
Modified 16 октября, 16:17
Updated 16 октября, 16:17
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее — 26%).
«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — прокомментировал Георгий Горшков.
В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых привязана к ней. В настоящий момент продуктовые предложения ВТБ со ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
Совет директоров Банка России 22 декабря 2022 года принял решение о продаже 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ.
Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года.