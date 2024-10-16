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Posted 16 октября, 20:10

Published 16 октября, 20:10

Modified 16 октября, 20:10

Updated 16 октября, 20:10

Женшина рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе Ростов — Новочеркасск

Ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска

16 октября 2024, 20:10
Фото: rostovgazeta.ru
Женшина рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе Ростов — Новочеркасск
Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.

Одного из самых жестоких серийных маньяков Андрея Чикатило казнили 30 лет назад, но люди, которые едва не стали его жертвами, до сих пор со страхом вспоминают встречу с убийцей-педофилом. Некоторые из них смогли поделиться своими историями в программе «Малахов». Одна из возможных жертв, избежавших своей участи, — Анна Синельникова.

Женщина вспоминает, что в детстве часто ездила с младшим братом и мамой в Новочеркасск к дедушке. Семья отправлялась в столицу донского казачества со старого автовокзала на проспекте Шолохова. В тот раз 7-летняя Аня с 5-летним братиком сидели вместе, а их маме досталось место через проход. Напротив детей находился «дяденька с чемоданчиком», на вид — обычный советский интеллигент.

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Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.
Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.. Фото: из книги «НОВОЧЕРКАССК». transport.novocherkassk.net
— Он обращался к нам. И когда мы проезжали деревянные фигурки на Шолохова, он рассказывал, что эти фигурки по ночам оживают и выходят играть на полянку. А мы, мол, не сможем этого увидеть. Мой брат возразил и сказал, что мы тоже в это время не спим и можем прийти на эту полянку, — рассказывает Анна Синельникова. — Я не понимала, почему взрослый дядя говорил, что это зайчики, когда это были лошади. Это несоответствие сразу меня насторожило.

Как выяснилось позже, маме 7-летней Ани этот мужчина тоже не понравился. Женщина строго следила за детьми всю поездку.

— Когда в 90-м году мама увидела его по телевизору, — это же было громкое дело, — она была шокирована тем, что мы запомнили странного дядю с байками, а оказалось, что это было намного серьезнее, — добавила Анна.

Ранее RostovGazeta рассказывала о случаях еще с несколькими ростовчанами, которые чуть не стали жертвами Чикатило.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#Новочеркасск#Убийство#Ростов#Телевизор#Чикатило#Серийные маньяки
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