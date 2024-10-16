Ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска

Одного из самых жестоких серийных маньяков Андрея Чикатило казнили 30 лет назад, но люди, которые едва не стали его жертвами, до сих пор со страхом вспоминают встречу с убийцей-педофилом. Некоторые из них смогли поделиться своими историями в программе «Малахов». Одна из возможных жертв, избежавших своей участи, — Анна Синельникова.