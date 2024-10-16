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Posted 16 октября, 18:32

Published 16 октября, 18:32

Modified 16 октября, 18:34

Updated 16 октября, 18:34

В Ростовской области заложат 40 гектаров сада фундука

Сад фундука на 40 гектаров заложат в Ростовской области

16 октября 2024, 18:32
Фото: Шедеврум
В Ростовской области заложат 40 гектаров сада фундука
Этой осенью в Ростовской области планируют заложить 40 гектаров фундука, поделился министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский на пресс-конференции «Интерфакс».

В этом году на территории Ростовской области заложат 50 гектаров садов — на 10 гектарах черешневый сад, еще на 40 — фундучный. По итогам 2024 года общая площадь многолетних садов увеличится сразу на 137 гектаров и составит 5,2 тысячи гектаров.

Рачаловский отметил, что новые насаждения появятся там, где весенние заморозки сильнее всего погубили урожай: «Там, где морозом побило цветы, побило завязи, не образовались плоды, будет предоставлена компенсация».

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Добавим, что фундук хорошо растет практически на любых почвах. При этом в благоприятных условиях орех может жить до 100 лет. Фундук будет постепенно наращивать свою урожайность, и примерно к 20 годам растение сможет дать полный урожай.

Ранее стало известно, что на возведение фундучного сада в Ростовской области инвестировали один миллиард рублей.

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