Сад фундука на 40 гектаров заложат в Ростовской области

Posted 16 октября, 18:32
Published 16 октября, 18:32
Modified 16 октября, 18:34
Updated 16 октября, 18:34
В этом году на территории Ростовской области заложат 50 гектаров садов — на 10 гектарах черешневый сад, еще на 40 — фундучный. По итогам 2024 года общая площадь многолетних садов увеличится сразу на 137 гектаров и составит 5,2 тысячи гектаров.
Рачаловский отметил, что новые насаждения появятся там, где весенние заморозки сильнее всего погубили урожай: «Там, где морозом побило цветы, побило завязи, не образовались плоды, будет предоставлена компенсация».
Добавим, что фундук хорошо растет практически на любых почвах. При этом в благоприятных условиях орех может жить до 100 лет. Фундук будет постепенно наращивать свою урожайность, и примерно к 20 годам растение сможет дать полный урожай.
Ранее стало известно, что на возведение фундучного сада в Ростовской области инвестировали один миллиард рублей.