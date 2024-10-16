Шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью

«Даже опавшая листва, которая превращается в скользкое месиво с первыми дождями, уже может затруднить управление машиной и спровоцировать аварию. В Ростове уже в конце октября устанавливается влажная, туманная погода, которая делает дороги скользкими и опасными для езды на летней резине», — объясняет эксперт.