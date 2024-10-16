Шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью

Posted 16 октября, 18:42
Published 16 октября, 18:42
Modified 16 октября, 18:44
Updated 16 октября, 18:44
Владелец одной из шиномонтажных мастерских в Ростове Егор Томлинов замечает, что озаботится сменой резины ростовчанам нужно уже в конце октября.
«Даже опавшая листва, которая превращается в скользкое месиво с первыми дождями, уже может затруднить управление машиной и спровоцировать аварию. В Ростове уже в конце октября устанавливается влажная, туманная погода, которая делает дороги скользкими и опасными для езды на летней резине», — объясняет эксперт.
Егор Томлинов рекомендует менять ростовчанам шины на зимние уже тогда, когда среднесуточная температура опускается до +5-+7 градусов.
«Так заморозки точно не застанут врасплох, а риск попасть в аварию из-за скользкой резины или повредить авто будет ниже», — говорит владелец шиномонтажной мастерской.
Он добавляет, что при низких температурах состав летней резины начинает портиться: теряет свою упругость, сцепление с дорогой и может попросту оказаться непригодной к следующему сезону из-за повреждений структуры.
Ранее водителей в Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах.