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Posted 16 октября, 18:42

Published 16 октября, 18:42

Modified 16 октября, 18:44

Updated 16 октября, 18:44

Когда ростовчанам пора менять резину на зимнюю в 2024 году

Шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью

16 октября 2024, 18:42
Фото: rostovgazeta.ru
Когда ростовчанам пора менять резину на зимнюю в 2024 году
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Эксклюзив
Езда на летней резине может обернуться для машины серьезными повреждения в первые же заморозки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал владелец ростовской шиномонтажной мастерской Егор Томлинов.

Владелец одной из шиномонтажных мастерских в Ростове Егор Томлинов замечает, что озаботится сменой резины ростовчанам нужно уже в конце октября.

«Даже опавшая листва, которая превращается в скользкое месиво с первыми дождями, уже может затруднить управление машиной и спровоцировать аварию. В Ростове уже в конце октября устанавливается влажная, туманная погода, которая делает дороги скользкими и опасными для езды на летней резине», — объясняет эксперт.

Егор Томлинов рекомендует менять ростовчанам шины на зимние уже тогда, когда среднесуточная температура опускается до +5-+7 градусов.

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«Так заморозки точно не застанут врасплох, а риск попасть в аварию из-за скользкой резины или повредить авто будет ниже», — говорит владелец шиномонтажной мастерской.

Он добавляет, что при низких температурах состав летней резины начинает портиться: теряет свою упругость, сцепление с дорогой и может попросту оказаться непригодной к следующему сезону из-за повреждений структуры.

Ранее водителей в Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авто#Транспорт#Зимняя резина
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