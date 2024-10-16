Силовики накрыли крупнейшую нарколабораторию в Ростове-на-Дону

Posted 16 октября, 09:51
Published 16 октября, 09:51
Modified 16 октября, 09:53
Updated 16 октября, 09:53
Сотрудники силовой структуры узнали о нарколаборатории, которая производит «продукцию» для интернет-магазина. Правоохранители задержали трех ростовчан, причастных к «бизнесу». С помощью них создавались запрещенные вещества и сбывались в особо крупных размерах по всему региону.
В самой нарколаборатории и в местах хранения «закладок» обнаружили около 1,3 килограмма наркотиков, рассчитанных на 7 тысяч доз. Кроме того, на месте производства нашли химическое оборудование и прекурсоры (прим. — специальное вещество, необходимое для создания нового).
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Ростовчанам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее на Дону задержали контрабандиста наркотических веществ из Германии, которые он собирался добавлять в БАДы на продажу.