Силовики накрыли крупнейшую нарколабораторию в Ростове-на-Дону

В самой нарколаборатории и в местах хранения «закладок» обнаружили около 1,3 килограмма наркотиков, рассчитанных на 7 тысяч доз. Кроме того, на месте производства нашли химическое оборудование и прекурсоры (прим. — специальное вещество, необходимое для создания нового).