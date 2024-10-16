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Posted 16 октября, 09:51

Published 16 октября, 09:51

Modified 16 октября, 09:53

Updated 16 октября, 09:53

Силовики накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону

Силовики накрыли крупнейшую нарколабораторию в Ростове-на-Дону

16 октября 2024, 09:51
Фото: rostovgazeta.ru
Силовики накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону
Правоохранители задержали трех местных жителей, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах в Ростовской области, сообщает региональное УФСБ 16 октября.

Сотрудники силовой структуры узнали о нарколаборатории, которая производит «продукцию» для интернет-магазина. Правоохранители задержали трех ростовчан, причастных к «бизнесу». С помощью них создавались запрещенные вещества и сбывались в особо крупных размерах по всему региону.

В самой нарколаборатории и в местах хранения «закладок» обнаружили около 1,3 килограмма наркотиков, рассчитанных на 7 тысяч доз. Кроме того, на месте производства нашли химическое оборудование и прекурсоры (прим. — специальное вещество, необходимое для создания нового).

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В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Ростовчанам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на Дону задержали контрабандиста наркотических веществ из Германии, которые он собирался добавлять в БАДы на продажу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Задержание#Уголовное дело#УФСБ#Силовики#Сбыт наркотиков#Производство наркотиков
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