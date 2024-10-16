«Сказал, что художник»: выжившая после встречи с Чикатило в Ростове рассказала о нем

Тем летом 16-летняя Люда приехала с мамой в донскую столицу за дефицитными товарами. В одном из магазинов ей очень понравились джинсы, но денег на них не хватало. Расстроенная девочка-подросток вышла на улицу и стала ждать мать, когда к ней подошел мужчина в поношенном костюме и со стареньким портфелем.