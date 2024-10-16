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Posted 16 октября, 08:23

Published 16 октября, 08:23

Modified 16 октября, 08:25

Updated 16 октября, 08:25

«Представился художником»: выжившая после встречи с Чикатило в Ростове о маньяке

«Сказал, что художник»: выжившая после встречи с Чикатило в Ростове рассказала о нем

16 октября 2024, 08:23
Фото: rostovgazeta.ru
«Представился художником»: выжившая после встречи с Чикатило в Ростове о маньяке

Выжившая после встречи с Чикатило в Ростове рассказала о маньяке

Женщина, выжившая после встречи с серийным убийцей Андреем Чикатило в Ростове, рассказала, как избежала участи жертвы.

Людмила Рытикова рассказала, как смогла выжить после встречи в Ростове с маньяком Андреем Чикатило. Девушка столкнулась с серийным убийцей возле магазина в 1983 году, за 11 лет до казни маньяка.

Тем летом 16-летняя Люда приехала с мамой в донскую столицу за дефицитными товарами. В одном из магазинов ей очень понравились джинсы, но денег на них не хватало. Расстроенная девочка-подросток вышла на улицу и стала ждать мать, когда к ней подошел мужчина в поношенном костюме и со стареньким портфелем.

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Людмила рассказала в программе «Малахов», что сразу обратила внимание на характерный говор. Мужчина представился художником из Москвы, хотя внешний вид этому образу не соответствовал. Он настойчиво предлагал написать портрет приезжей девушки и уверял, что картина станет настоящим шедевром.

Решающий момент наступил, когда жительница области спросила у него: «С какого перепугу я должна с вами куда-то идти? Может, вы маньяк!» По словам Людмилы, незнакомец тут же изменился в лице. Девушка увидела злость и агрессию, а в следующий момент мужчина обвинял ее в мании величия, внезапно перейдя на «ты». Затем взял свой портфель и ушел.

Ранее RostovGazeta сообщала о гибели адвоката Андрея Чикатило. Марат Хабибулин скончался после ДТП на трассе из ЛНР в Ростов.

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