Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону

Posted 16 октября, 09:15
Published 16 октября, 09:15
Modified 16 октября, 09:17
Updated 16 октября, 09:17
Информация о жуткой давке в школе №75 моментально облетела все соцсети и попала в СМИ. Видео, на которых толпа не может выйти из учебного заведения, появилось буквально повсюду. На кадрах кто-то толкается, другие пытаются выбраться на четвереньках, все это сопровождается какофонией криков.
По словам учеников и их родителей, 15 октября открылся гардероб в школе. После уроков десятки учеников собирались домой. Целая толпа собралась в коридоре на первом этаже, когда кто-то закричал и началась паника. Некоторые родители утверждают, что дети падали в обморок, кто-то даже получил переломы и другие травмы.
Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и городской администрации. Теперь подключились и следователи.
RostovGazetанаправила запросы в областной пресс-центр и городскую администрацию с просьбой предоставить информацию о пострадавших детях, но власти пока не дали ответ. Данные уточняются.