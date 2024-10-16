Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону

Информация о жуткой давке в школе №75 моментально облетела все соцсети и попала в СМИ. Видео, на которых толпа не может выйти из учебного заведения, появилось буквально повсюду. На кадрах кто-то толкается, другие пытаются выбраться на четвереньках, все это сопровождается какофонией криков.