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Posted 16 октября, 09:15

Published 16 октября, 09:15

Modified 16 октября, 09:17

Updated 16 октября, 09:17

Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону

Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону

16 октября 2024, 09:15
Фото: rostovgazeta.ru
Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону
По факту происшествия с детьми в одной из школ Ростова организовали процессуальную проверку, сообщает региональный Следком.

Информация о жуткой давке в школе №75 моментально облетела все соцсети и попала в СМИ. Видео, на которых толпа не может выйти из учебного заведения, появилось буквально повсюду. На кадрах кто-то толкается, другие пытаются выбраться на четвереньках, все это сопровождается какофонией криков.

Стала известна причина давки, в которую попали ученики школы в Ростове
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По словам учеников и их родителей, 15 октября открылся гардероб в школе. После уроков десятки учеников собирались домой. Целая толпа собралась в коридоре на первом этаже, когда кто-то закричал и началась паника. Некоторые родители утверждают, что дети падали в обморок, кто-то даже получил переломы и другие травмы.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и городской администрации. Теперь подключились и следователи.

RostovGazetанаправила запросы в областной пресс-центр и городскую администрацию с просьбой предоставить информацию о пострадавших детях, но власти пока не дали ответ. Данные уточняются.

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