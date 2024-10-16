СОГАЗ запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI. ZONE Bug Bounty

BI.ZONE Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.