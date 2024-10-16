СОГАЗ запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI. ZONE Bug Bounty

Posted 16 октября, 12:52
Published 16 октября, 12:52
Modified 7 ноября, 13:07
Updated 7 ноября, 13:07
Цель программы — совершенствование инструментов кибербезопасности и повышение устойчивости информационных систем компании к атакам.
В программе участвуют 14 сайтов и онлайн-сервисов компании, среди которых официальный сайт, личный кабинет клиента, онлайн-сервис подачи обращений для клиентов и т. д.
Михаил Ильин, заместитель председателя правления СОГАЗа:
Клиенты доверяют нам защиту своих финансовых интересов, имущества, бизнеса, а также жизни и здоровья. Поэтому обеспечить сохранность данных и надежность работы всех онлайн-сервисов не просто наша обязанность, а стратегический приоритет. Мы понимаем, что безопасность это не только технические меры, но и сотрудничество с сообществом исследователей. Их уникальный взгляд и опыт помогают нам выявлять уязвимости до того, как они станут угрозой. Вместе мы создаем более безопасную среду для наших клиентов и партнеров.
Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, BI.ZONE:
СОГАЗ уделяет большое внимание развитию цифровых сервисов и предлагает клиентам современные технологические решения. Выход на багбаунти — это еще один шаг в сторону повышения уровня защищенности сервисов. Благодаря помощи независимых исследователей компания сможет постоянно получать информацию об уязвимостях внешнего периметра, оперативно исправлять баги и предотвращать их эксплуатацию злоумышленниками.
BI.ZONE Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.